Cô gái trẻ bị sát hại, thi thể mất bàn tay ở Đắk Lắk: Nghi phạm là con chủ rẫy cà phê

Xã hội 01/01/2020 11:09

Liên quan đến vụ việc cô gái được phát hiện tử vong bất thường trong một rẫy cà phê ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm.

Mới đây, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ cô gái tử vong bất thường, thi thể được tìm thấy trong rẫy cà phê.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H (22 tuổi, trú thôn 3, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột). Nghi phạm trong vụ án mạng nghiêm trọng này là Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, con trai chủ rẫy cà phê phát hiện thi thể nạn nhân). 

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, tại cơ quan điều tra, đối tượng Hùng khai nhận có quen biết và có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn tiền bạc.

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Cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ cô gái tử vong bất thường trong rẫy cà phê ở Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Chính vì vậy Hùng đã hẹn nạn nhân đến rẫy cà phê nhà mình rồi ra tay sát hại. Liên quan đến việc nạn nhân mất một bàn tay, cơ quan chức năng vẫn chưa có thông báo gì thêm.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 30/12/2019, trong lúc đi thăm rẫy cà phê, ông Nguyễn Quang Tân phát hiện một thi thể bị biến dạng, đang trong tình trạng phân hủy. Ngay sau đó, người này đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân mất một bàn tay phải, quanh cổ có một vết hằn dài, áo bị kéo lên ngực. Ngoài ra công an còn phát hiện một chiếc xe máy màu đen gần thi thể nạn nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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