Đi chăn bò, người đàn ông phát hiện thi thể lõa thể của một phụ nữ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mới đây, Công an quận 9 xác nhận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra vụ phát hiện thi thể lõa thể trong tình trạng phân hủy dưới gầm cầu.

Người dân phát hiện thi thể lõa thể dưới chân cầu khi đi chăn bò - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng 14/1, ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1969, ngụ quận 9, TP.HCM) đi chăn bò tại khu vực dưới gầm cầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (thuộc khu phố 3, phường Phú Hữu, quận 9) thì bất ngờ phát hiện một thi thể đang phân hủy nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng 40 tuổi.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, tại hiện trường công an ghi nhận nạn nhân nằm dưới nền đất, mặc áo ngắn tay dạng đồ bộ có họa tiết hoa đen trắng. Thi thể nạn nhân lúc được phát hiện không mặc quần, cạnh đó còn có một chiếc quần hoa đen trắng giống áo và 1 đôi dép nhựa màu hồng.

Cũng theo nguồn tin trên, cách đó khoảng 10m, công an còn phát hiện một chiếc quần jeans, 2 ống quần lộn ngược. Bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 3 ngày.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm. Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân huỷ trên sông Sài Gòn Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân và đã chết trước đó khoảng 4 ngày.

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