Lào Cai: Bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái bị chôn bên suối, tay thò trên mặt đất ngay mùng 2 Tết

Xã hội 27/01/2020 09:41

Vào sáng 26/1 (tức mùng 2 Tết), người dân tại khu vực huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phát hiện thi thể một cô gái bị chôn bên bờ suối.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một cô gái bị chôn ở bờ suối, cánh tay nhô lên khỏi mặt đất. 

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Hiện trường người dân phát hiện thi thể cô gái vào sáng mùng 2 Tết vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào sáng 26/1, trong lúc đi qua bờ khe suối ở thôn Khe Tào, người dân phát hiện một thi thể mới bị chôn thò cánh tay khỏi mặt đất nên đã nhanh chóng báo tin cho chính quyền địa phương. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet
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Được biết nạn nhân sinh năm 2000, trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân sinh năm 2000, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Liên quan đến vụ việc, hiện Công an huyện Văn Bàn cùng Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hay tin vụ việc, nhiều người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để theo dõi quá trình điều tra của lực lượng chức năng.

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