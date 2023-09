Khu vực người dân phát hiện thi thể bà B. - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy bà B. tử vong trong tư thế nằm sấp trước cửa nhà. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm chí mạng ở vùng cổ, bên cạnh là một chiếc điện thoại di động.

Trong khi đó, ông C. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Theo thông tin trên Tổ quốc, tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện bức thư tuyệt mệnh do ông C. để lại. Trong thư ông này gửi lời xin lỗi đến người thân, dặn dò mọi người cố gắng làm ăn.