Nữ chủ nhà cùng người đàn ông tử vong bất thường tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Hé lộ nội dung bức thư tuyệt mệnh

Xã hội 20/10/2019 07:39

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), công an phát hiện bức thư tuyệt mệnh.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra hôm qua (19/10) tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến dư luận địa phương không khỏi bàng hoàng. 

Liên quan đến vụ việc trên, hiện công an huyện Xuyên Mộc vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân được xác định là bà H.T.B (44 tuổi) cùng ông N.V.C (52 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

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Khu vực người dân phát hiện thi thể bà B. - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy bà B. tử vong trong tư thế nằm sấp trước cửa nhà. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm chí mạng ở vùng cổ, bên cạnh là một chiếc điện thoại di động.

Trong khi đó, ông C. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Theo thông tin trên Tổ quốc, tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện bức thư tuyệt mệnh do ông C. để lại. Trong thư ông này gửi lời xin lỗi đến người thân, dặn dò mọi người cố gắng làm ăn.

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Trong thư tuyệt mệnh, ông C. tiết lộ vì bà B. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên đã giết người tình rồi tự sát - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông C. còn kể về mối quan hệ tình cảm với bà B. Theo thông tin trên Zing, bà B. có chồng nhưng không sống chung. 2 năm nay, ông C. thường xuyên qua lại nhà nạn nhân. Được biết, ông C. từng có vợ và 2 con nhưng vì không hợp nên đã ly hôn. Vì gia đình ngăn cản, khuyên ngăn nên gần đây bà B. muốn chấm dứt mối quan hệ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, ông C. giết người yêu rồi tự tử

Cũng theo nguồn tin trên, vào ngày xảy ra sự việc, 2 con nhỏ của bà C. ngủ trong phòng, cửa khoá từ bên ngoài. Sáng 19/10 vì không mở được cửa nên cả hai la khóc. Hàng xóm chạy đến xem thì phát hiện vụ việc.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng hôm qua, người dân sống tại ấp Bình Trung, xã Bình Châu, huyện Mộc Xuyên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện bà B. nằm bất động trước hiên nhà. Khi mọi người kiểm tra thì phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. 

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Mặc dù đã được giải quyết ly hôn nhưng do chưa thỏa thuận được việc phân chia tài sản nên ông Sơn và vợ cũ vẫn sống chung nhà. Quá trình sống chung, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, ông Sơn dùng dao đâm vợ cũ nguy kịch rồi bỏ trốn.

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