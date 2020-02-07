Sau khi mở chiếc vali trôi dạt vào bờ, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị phân thành nhiều khúc nằm bên trong.
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Sáng nay (7/2), người dân tại Đà Nẵng phát hiện thi thể một phụ nữ bị phân thành nhiều khúc bỏ vào trong vali trôi dạt trên sông.
Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy một vali dạt sát vào bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên đến xem.
Sau khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện trên trong có một thi thể nữ giới bị phân thành nhiều khúc. Theo thông tin trên Một thế giới, nạn nhân khoảng 25 - 30 tuổi, trên người mặc váy ngắn và áo dài tay. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an TP. Đà Nẵng và nhiều đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.