Sau nhiều ngày truy lùng, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ xả súng kinh hoàng ở Lạng Sơn.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Ngô Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết Lý Văn Sắn - nghi phạm trong vụ xả súng kinh hoàng khiến 2 người chết, 5 người bị thương đã tự sát. Theo Zing, nghi phạm đã tự sát trong khu rừng rậm thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá. Vào sáng 21/1, người dân đi rừng phát hiện thi thể nghi phạm, bên cạnh là khẩu súng Sắn đã dùng để bắn gia đình vợ cũ.

Nghi phạm trong vụ xả súng kinh hoàng tại Lạng Sơn được phát hiện tự sát trong rừng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, chị Hoàng Thị Toán là vợ thứ hai của Sắn. Tuy nhiên, vì thường xuyên bị chồng đánh đập nên năm 2015 chị quyết định ly hôn. Thời gian sau đó, Sắn đề nghị quay lại nhưng chị không đồng ý nên đối tượng này lên kế hoạch trả thù vợ cũ.

Đến 21 giờ tối 13/1, Sắn mang súng đến bắn vào nhà chị Hoàng Thị Hoài (37 tuổi, em gái chị Toán) tại khu vực ngã ba Pò Hà (thôn Thâm Mò, xã Phú Xá). Sau đó đối tượng này lại tiếp tục sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) xả súng.

Hiện trường vụ xả súng khiến 7 người thương vong - Ảnh: Internet

Vụ xả súng khiến 2 nạn nhân tử vong là Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán). 5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi).

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm.

