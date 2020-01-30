Sau khi hay tin người đàn ông gặp tai nạn thương tâm, cả gia đình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, gào khóc thảm thiết bên cạnh thi thể.

Vào khoảng 15 giờ ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết) trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Vào thời điểm trên, 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Võ Thị Sáu theo hướng từ Bình Dương đến Đồng Nai.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, khi xe chạy đến phường Tân Phước Khánh thì không làm chủ được tốc độ, lao vào gốc cây thông bên đường khiến cả hai ngã khỏi xe. Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình gào khóc bên cạnh thi thể người đàn ông gặp tai nạn thương tâm vào mùng 5 Tết - Ảnh: Trí thức trẻ

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Người nhà nạn nhân sau khi hay tin cũng nhanh chóng đến nơi. Chứng kiến cảnh cả gia đình gào khóc bên thi thể nạn nhân, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Vào mùng 5 Tết, tại Gia Lai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 thiếu niên 17 tuổi tử vong. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 25 phút cùng ngày, chiếc xe khách do tài xế Lê Minh Thanh (trú tại TP. Pleiku, Gia Lai) điều khiển theo hướng từ Gia Lai đi TP. HCM lưu thông trên đường Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy chở 3 chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thiếu niên 17 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe máy tử vong. Các nạn nhân trong vụ tai nạn đau lòng được xác định là Rơma Oai, Siu Yến và Ralan Thuân (cùng 17 tuổi, trú tại làng Tao Kõ, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh). Sau khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tai nạn thương tâm mùng 3 Tết: Em trai chết thảm khi đang trên đường chở anh đi du xuân Trong lúc chở anh từ Huế vào Đà Nẵng chơi Tết, nam thanh niên gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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