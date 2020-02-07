Vụ cô gái bị phân xác nhét vào vali ở Đà Nẵng: Rùng mình lời khai của nghi phạm 

Xã hội 07/02/2020 16:48

Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại tại Đà Nẵng, nghi phạm khai do mâu thuẫn tiền đánh bạc nên giết nạn nhân.

Đến chiều nay (7/2), Công an Đà Nẵng đã bắt được 2 nghi can trong vụ cô gái bị sát hại, thi thể bị phân thành nhiều khúc, bỏ vào vali ném xuống sông Hàn.

Theo thông tin trên Zing, 2 nghi phạm gồm 1 nam 1 nữ. Danh tính nghi phạm được xác định là Xiao Guiping (27 tuổi, quê Côn Minh, Trung Quốc). Đồng phạm còn lại cũng mang quốc tịch Trung Quốc, 23 tuổi. Nạn nhân là Bao DanPing (sinh năm 1990, quê Côn Minh, Trung Quốc).

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Cô gái bị sát hại, phân xác tại Đà Nẵng do mâu thuẫn tiền bạc - Ảnh: Internet

Theo đó, Xiao Guiping khai quen nạn nhân khi đánh bạc tại Đà Nẵng. Vào ngày 6/2, vì mâu thuẫn trong việc chia tiền cờ bạc nên 3 người xảy ra cự cãi. Sau đó, đối tượng đã dùng dây siết cổ nạn nhân tử vong rồi phân xác. Phần đầu và chân được bỏ vào túi ni lông, phần thân bỏ vào vali đưa ra khu vực sông Hàn, cạnh chân cầu Trần Thị Lý để phi tang.

Theo Trí thức trẻ, cả 3 người sống chung trong 1 căn nhà thuê trên đường Nguyễn Thần Hiến (Đà Nẵng). Ban đầu hai nghi phạm khai báo quanh co nhưng qua đấu tranh, cả hai đã thừa nhận hành vi giết người. 

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Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng nay, người dân đi tập thể dục tại khu vực chân cầu Trần Thị Lý phát hiện một vali trôi trên sông nên đưa lên bờ. Mở vali ra, mọi người phát hiện bên trong là thi thể của một cô gái bị cắt thành nhiều phần. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Vụ thi thể cô gái bị cắt rời trong vali ở Đà Nẵng: Bắt giữ 1 nghi phạm

Vụ thi thể cô gái bị cắt rời trong vali ở Đà Nẵng: Bắt giữ 1 nghi phạm

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị cắt rời trong vali tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 nghi phạm.

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Từ khóa:   Đà Nẵng án mạng nghiêm trọng giết người phân xác

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