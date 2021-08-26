Người phụ nữ mang thai 37 tuần bị TNGT trên đường, Công an tại chốt kiểm dịch lập tức hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Xã hội 26/08/2021 08:26

Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ mang thai gặp tai nạn giao thông tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ngay lập tức được công an dùng ô tô đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 25/8, lực lượng chức năng quận 12, TP.HCM cho hay, tổ công tác Công an quận vừa hỗ trợ đưa một người phụ nữ mang thai đi cấp cứu khi gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, chị P.T.L. (34 tuổi, đang mang thai ở 37 tuần) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Thuận đi trên đoạn đường Trường Chinh, hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương.

cong an 1
Chị L. được công an đưa lên xe biển xanh, đưa đi cấp cứu - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn, phường Tân Hưng Thuận thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Kiên Giang, do ông Phùng Ngọc B. (42 tuổi) điều khiển. Cú va chạm khiến chị L. văng xuống đường, có hiện tượng đau bụng, nghi bị chảy máu trong.

cong an 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, chân tay của người phụ nữ cũng bị trầy xước. Do thời điểm hiện tại TPHCM đang siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên rất khó để bắt taxi hay gọi xe cứu thương. Vì vậy, ngay lập tức, các cán bộ tại chốt kiểm soát thuộc Công an quận 12 đã dùng ôtô chở nữ nạn nhân vào Bệnh viện Mỹ Đức, phường 13, quận Tân Bình đi cấp cứu kịp thời.

Karaoke hoạt động 'chui' mùa dịch, khi công an kiểm tra, chủ cơ sở cố thủ và dẫn khách trốn trên tầng cao

Karaoke hoạt động 'chui' mùa dịch, khi công an kiểm tra, chủ cơ sở cố thủ và dẫn khách trốn trên tầng cao

Phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra, Đỗ Thu H. chỉ đạo nhân viên quán karaoke khóa cửa và hướng dẫn khách trốn lên tầng 7.

Xem thêm
Từ khóa:   công an giúp người phụ nữ mang thai vào viện giúp đưa phụ nữ mang thai vào viện phụ nữ mang thai gặp tai nạn được công an đưa vào viện

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số