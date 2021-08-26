Người phụ nữ mang thai 37 tuần bị TNGT trên đường, Công an tại chốt kiểm dịch lập tức hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Đang lưu thông trên đường, người phụ nữ mang thai gặp tai nạn giao thông tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19. Ngay lập tức được công an dùng ô tô đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 25/8, lực lượng chức năng quận 12, TP.HCM cho hay, tổ công tác Công an quận vừa hỗ trợ đưa một người phụ nữ mang thai đi cấp cứu khi gặp tai nạn giao thông trên đường.

Cụ thể, trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, chị P.T.L. (34 tuổi, đang mang thai ở 37 tuần) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Thuận đi trên đoạn đường Trường Chinh, hướng từ cầu Tham Lương về ngã tư An Sương.

Chị L. được công an đưa lên xe biển xanh, đưa đi cấp cứu - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn, phường Tân Hưng Thuận thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Kiên Giang, do ông Phùng Ngọc B. (42 tuổi) điều khiển. Cú va chạm khiến chị L. văng xuống đường, có hiện tượng đau bụng, nghi bị chảy máu trong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài ra, chân tay của người phụ nữ cũng bị trầy xước. Do thời điểm hiện tại TPHCM đang siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên rất khó để bắt taxi hay gọi xe cứu thương. Vì vậy, ngay lập tức, các cán bộ tại chốt kiểm soát thuộc Công an quận 12 đã dùng ôtô chở nữ nạn nhân vào Bệnh viện Mỹ Đức, phường 13, quận Tân Bình đi cấp cứu kịp thời.

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