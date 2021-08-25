Karaoke hoạt động 'chui' mùa dịch, khi công an kiểm tra, chủ cơ sở cố thủ và dẫn khách trốn trên tầng cao

Xã hội 25/08/2021 16:12

Phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra, Đỗ Thu H. chỉ đạo nhân viên quán karaoke khóa cửa và hướng dẫn khách trốn lên tầng 7.

Theo Zingnews đưa tin, VKSND quận Đống Đa, Hà Nội, vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thu H. (44 tuổi, trú quận Tây Hồ) về tội Chống người thi hành công vụ, theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình tố tụng để đưa ra xét xử vào ngày 27/8.

Trước đó, theo cáo buộc, bị can Đỗ Thu H. có thuê căn nhà số 82 Phạm Ngọc Thạch để mở quán karaoke Linh Dương. Cơ sở được cấp phép kinh doanh dịch vụ nhưng chưa có chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, quán bị cơ quan chức năng xử phạt 3 lần.

Từ cuối tháng 4/2021, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có karaoke. Bị can đã ký cam kết sẽ thực hiện theo quy định thế nhưng bà H. vẫn lén lút chỉ đạo nhân viên đón khách. Đồng thời, người phụ nữ còn dặn nhân viên nếu lực lượng chức năng đến kiểm tra thì không được mở cửa và hướng dẫn cho khách trốn lên tầng cao.

karaoke
Bị can Đỗ Thu H. bị truy tố ở khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm - Ảnh: Zingnews

Tối 9/7, hơn 20 vị khách lần lượt đến quán hát, bà H. đã chỉ đạo các nhân viên tiếp đón, bố trí phòng hát. Khuya 9/7, Công an phường Trung Tự và lực lượng chức năng quận Đống Đa nhận được phản ánh về việc quán hát này hoạt động "chui" nên đã bất ngờ đến kiểm tra. Khi đó, bà H. đã nhanh chóng để khách trốn lên tầng 7 và yêu cầu nhân viên không mở cửa quán và các phòng hát.

Khoảng 23h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vào được bên trong và ghi nhận tại cơ sở có 32 khách. Qua test nhanh, những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Đỗ Thu H. đã cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Khi bị kiểm tra, bị can chỉ đạo 2 nhân viên đóng cửa quán, cản trở người thi hành công vụ.

Đối với 2 nhân viên phục vụ quán hát, cơ quan điều tra đánh giá họ chỉ làm theo yêu cầu của chủ cơ sở, bản thân có nhân thân tốt nên không xử lý hình sự. Những người có mặt tại quán karaoke hôm đó đều bị UBND phường Trung Tự xử phạt hành chính 2 triệu đồng, theo Điều 12 Nghị định 117/2020.

Phạt hơn 117 triệu đồng quán karaoke 'tay vịn' mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm hoạt động theo chỉ thị 16

Phạt hơn 117 triệu đồng quán karaoke 'tay vịn' mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm hoạt động theo chỉ thị 16

Chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định) quyết định xử phạt chủ quán và 7 cá nhân hát karaoke trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xem thêm
Từ khóa:   cố thủ trong quán karaoke cố thủ trong quán khi công an kiểm tra karaoke lén mở cửa đón khách

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số