Karaoke hoạt động 'chui' mùa dịch, khi công an kiểm tra, chủ cơ sở cố thủ và dẫn khách trốn trên tầng cao

Phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra, Đỗ Thu H. chỉ đạo nhân viên quán karaoke khóa cửa và hướng dẫn khách trốn lên tầng 7.

Theo Zingnews đưa tin, VKSND quận Đống Đa, Hà Nội, vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thu H. (44 tuổi, trú quận Tây Hồ) về tội Chống người thi hành công vụ, theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ án áp dụng thủ tục rút gọn trong quá trình tố tụng để đưa ra xét xử vào ngày 27/8.

Trước đó, theo cáo buộc, bị can Đỗ Thu H. có thuê căn nhà số 82 Phạm Ngọc Thạch để mở quán karaoke Linh Dương. Cơ sở được cấp phép kinh doanh dịch vụ nhưng chưa có chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy. Năm 2016, quán bị cơ quan chức năng xử phạt 3 lần.

Từ cuối tháng 4/2021, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có karaoke. Bị can đã ký cam kết sẽ thực hiện theo quy định thế nhưng bà H. vẫn lén lút chỉ đạo nhân viên đón khách. Đồng thời, người phụ nữ còn dặn nhân viên nếu lực lượng chức năng đến kiểm tra thì không được mở cửa và hướng dẫn cho khách trốn lên tầng cao.

Bị can Đỗ Thu H. bị truy tố ở khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm - Ảnh: Zingnews

Tối 9/7, hơn 20 vị khách lần lượt đến quán hát, bà H. đã chỉ đạo các nhân viên tiếp đón, bố trí phòng hát. Khuya 9/7, Công an phường Trung Tự và lực lượng chức năng quận Đống Đa nhận được phản ánh về việc quán hát này hoạt động "chui" nên đã bất ngờ đến kiểm tra. Khi đó, bà H. đã nhanh chóng để khách trốn lên tầng 7 và yêu cầu nhân viên không mở cửa quán và các phòng hát.

Khoảng 23h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vào được bên trong và ghi nhận tại cơ sở có 32 khách. Qua test nhanh, những người này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Đỗ Thu H. đã cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Khi bị kiểm tra, bị can chỉ đạo 2 nhân viên đóng cửa quán, cản trở người thi hành công vụ.

Đối với 2 nhân viên phục vụ quán hát, cơ quan điều tra đánh giá họ chỉ làm theo yêu cầu của chủ cơ sở, bản thân có nhân thân tốt nên không xử lý hình sự. Những người có mặt tại quán karaoke hôm đó đều bị UBND phường Trung Tự xử phạt hành chính 2 triệu đồng, theo Điều 12 Nghị định 117/2020.

Phạt hơn 117 triệu đồng quán karaoke 'tay vịn' mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm hoạt động theo chỉ thị 16 Chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định) quyết định xử phạt chủ quán và 7 cá nhân hát karaoke trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/karaoke-hoat-dong-chui-mua-dich-khi-cong-an-kiem-tra-chu-co-so-co-thu-va-dan-khach-tron-tren-tang-cao-420353.html