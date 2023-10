Phạt hơn 117 triệu đồng quán karaoke 'tay vịn' mở cửa đón khách bất chấp lệnh cấm hoạt động theo chỉ thị 16

Chủ tịch UBND TX.An Nhơn (Bình Định) quyết định xử phạt chủ quán và 7 cá nhân hát karaoke trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 9/8, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc Th. (SN 1989; ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn) - chủ một quán karaoke ở phường Bình Định, cùng 7 khách đến hát về hành vi không thực hiện quy định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Theo đó, ông Trần Ngọc Th. bị phạt 20 triệu đồng. Trong số 7 khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng/người, một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, trong vụ việc trên, 8 người bị phạt tổng cộng 117,5 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang hát karaoke trái phép tại một cơ sở kinh doanh không phép ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn - Ảnh: Người Lao động

Theo báo Người Lao động, khoảng 20 giờ tối ngày 26/7, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định bất ngờ kiểm tra quán karaoke (không tên, không có giấy phép hoạt động) do ông Trần Ngọc Th. làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 7 thanh niên, gồm 4 nam (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và 3 nữ ăn mặc "mát mẻ", đang cùng hát karaoke, nhậu nhẹt trong 1 phòng.

Theo tìm hiểu, 3 cô gái cùng hát với nhóm 4 thanh niên nói trên sinh sống bằng nghề tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn thị xã An Nhơn khi có nhu cầu.

