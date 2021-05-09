Người mỉa mai bà Phương Hằng là 'Phương Chằn' lên tiếng: 'Hoài Linh là người đáng thương, không se sua nhưng bị miệt thị. Giận ông Yên sao lại chửi Hoài Linh'

Xã hội 09/05/2021 19:15

Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng mỉa mai là "Hoa hậu Google tìm không ra tên", Hoa hậu Trang đã lên tiếng chỉ trích bà Hằng đang bôi nhọ danh dự người khác, đồng thời lên tiếng bảo vệ Hoài Linh. Hoài Linh là người đáng thương, không se sua nhưng bị miệt thị. Giận ông Yên sao lại chửi Hoài Linh

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" khiêu chiến với nhiều người vẫn đang được dư luận chú ý. Trong đó, phải kể đến những màn cãi nhau cực căng giữa bà Phương Hằng với Hoa hậu Kim Trang.

nguyen phuong hang
 Bà Phương Hằng - Hoa hậu Kim Trang - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoa hậu Kim Trang chấm bà Hằng 4 điểm về nhan sắc khiến vợ ông Dũng "lò vôi" lên tiếng mỉa mai: "Tự xưng là Hoa hậu mà vô danh tiểu tốt. Tôi có đi thi Hoa hậu đâu mà chấm tôi có 4 điểm về nhan sắc. Quý vị coi Hoa hậu này có ói cơm không nha. Riêng Hoa hậu nào chứ Hoa hậu này thì xin lỗi xách dép cho Phương Hằng không biết được chưa, Hoa hậu gì thấy gớm. Hoa hậu gì mà không có tên, Hoa hậu Kim Trang mà vô Google kiếm không có. Đấu không lại xong rồi đưa 1 con bánh bèo lên cứu cánh".

nguyen phuong hang
 Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trước những lời lẽ gay gắt của bà Hằng, Hoa hậu Kim Trang đã có màn đáp trả, cho rằng vợ ông Dũng "lò vôi" chỉ biết kiếm tiền mà quên mất danh dự của người khác, đụng ai cũng chửi, đồng thời lên tiếng bênh vực Hoài Linh sau khi bị chỉ trích. 

Nguyên văn chia sẻ của Hoa hậu Kim Trang: "Hoài Linh là một người đáng thương, không có se sua, không ăn diện, chỉ có áo bà ba nhưng bây giờ bà Hằng lại đứng ra miệt thị. Phương Hằng chỉ biết kiếm tiền mà quên đi danh dự của người ta. Đâu phải cứ giàu mà muốn nói gì nói. Nếu giận ông Yên thì chọi ông Yên thôi chứ sao lại chửi Hoài Linh".

nguyen phuong hang
 Hoa hậu Kim Trang - Ảnh: Cắt từ clip NV

Chưa dừng lại ở đó, Kim Trang còn phản bác việc bà Hằng bôi nhọ cái tên của mình: "Tại sao bà lại đọc tên tôi là Kim Chon? Bây giờ tôi gọi bà là Phương Chằn được không? Lúc nào cũng nói người ta tấn công bà nhưng thật ra chính bà đang tấn công rất nhiều người. Chính Phương Hằng đang bắt nạt người ta đó".

Cũng trong đoạn video mới nhất, Kim Trang cũng mỉa mai cách làm từ thiện của bà Hằng: "Lúc nào cũng nói làm thiện nguyện nhưng xin lỗi nha, của một đồng công một lạng, bà chỉ quăng tiền ra nhưng ngoài kia có những người chỉ quét lá đa thôi nhưng công đức gấp 1 ngàn lần bà".

Hiện tại, "cuộc chiến" giữa bà Phương Hằng và rất nhiều người bị bà Hằng gọi tên chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, ngày càng có nhiều cái tên được lôi vào vụ việc khiến không ít người ngán ngẩm. Được biết vào ngày 11/5 tới đây, bà Phương Hằng sẽ có buổi livestream để đáp trả những cái tên liên tục bôi nhọ danh dự của bà.

Xuất hiện tin nhắn 'bí ẩn' giữa Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương, sắp có 'liên minh' mới chống lại bà Nguyễn Phương Hằng?

Xuất hiện tin nhắn 'bí ẩn' giữa Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương, sắp có 'liên minh' mới chống lại bà Nguyễn Phương Hằng?

Đang căng thẳng với bà Nguyễn Phương Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao về mối quan hệ bí ẩn với Đàm Vĩnh Hưng.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng Hoài Linh Hoa hậu Kim Trang

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1