Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng mỉa mai là "Hoa hậu Google tìm không ra tên", Hoa hậu Trang đã lên tiếng chỉ trích bà Hằng đang bôi nhọ danh dự người khác, đồng thời lên tiếng bảo vệ Hoài Linh. Hoài Linh là người đáng thương, không se sua nhưng bị miệt thị. Giận ông Yên sao lại chửi Hoài Linh

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - vợ đại gia Dũng "lò vôi" khiêu chiến với nhiều người vẫn đang được dư luận chú ý. Trong đó, phải kể đến những màn cãi nhau cực căng giữa bà Phương Hằng với Hoa hậu Kim Trang. Bà Phương Hằng - Hoa hậu Kim Trang - Ảnh: Internet Trước đó, Hoa hậu Kim Trang chấm bà Hằng 4 điểm về nhan sắc khiến vợ ông Dũng "lò vôi" lên tiếng mỉa mai: "Tự xưng là Hoa hậu mà vô danh tiểu tốt. Tôi có đi thi Hoa hậu đâu mà chấm tôi có 4 điểm về nhan sắc. Quý vị coi Hoa hậu này có ói cơm không nha. Riêng Hoa hậu nào chứ Hoa hậu này thì xin lỗi xách dép cho Phương Hằng không biết được chưa, Hoa hậu gì thấy gớm. Hoa hậu gì mà không có tên, Hoa hậu Kim Trang mà vô Google kiếm không có. Đấu không lại xong rồi đưa 1 con bánh bèo lên cứu cánh".

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Trước những lời lẽ gay gắt của bà Hằng, Hoa hậu Kim Trang đã có màn đáp trả, cho rằng vợ ông Dũng "lò vôi" chỉ biết kiếm tiền mà quên mất danh dự của người khác, đụng ai cũng chửi, đồng thời lên tiếng bênh vực Hoài Linh sau khi bị chỉ trích. Nguyên văn chia sẻ của Hoa hậu Kim Trang: "Hoài Linh là một người đáng thương, không có se sua, không ăn diện, chỉ có áo bà ba nhưng bây giờ bà Hằng lại đứng ra miệt thị. Phương Hằng chỉ biết kiếm tiền mà quên đi danh dự của người ta. Đâu phải cứ giàu mà muốn nói gì nói. Nếu giận ông Yên thì chọi ông Yên thôi chứ sao lại chửi Hoài Linh".

Hoa hậu Kim Trang - Ảnh: Cắt từ clip NV Chưa dừng lại ở đó, Kim Trang còn phản bác việc bà Hằng bôi nhọ cái tên của mình: "Tại sao bà lại đọc tên tôi là Kim Chon? Bây giờ tôi gọi bà là Phương Chằn được không? Lúc nào cũng nói người ta tấn công bà nhưng thật ra chính bà đang tấn công rất nhiều người. Chính Phương Hằng đang bắt nạt người ta đó". Cũng trong đoạn video mới nhất, Kim Trang cũng mỉa mai cách làm từ thiện của bà Hằng: "Lúc nào cũng nói làm thiện nguyện nhưng xin lỗi nha, của một đồng công một lạng, bà chỉ quăng tiền ra nhưng ngoài kia có những người chỉ quét lá đa thôi nhưng công đức gấp 1 ngàn lần bà". Hiện tại, "cuộc chiến" giữa bà Phương Hằng và rất nhiều người bị bà Hằng gọi tên chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, ngày càng có nhiều cái tên được lôi vào vụ việc khiến không ít người ngán ngẩm. Được biết vào ngày 11/5 tới đây, bà Phương Hằng sẽ có buổi livestream để đáp trả những cái tên liên tục bôi nhọ danh dự của bà.

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