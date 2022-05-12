Người đàn ông vô gia cư ở Thanh Hóa mắc kẹt dưới giếng sâu nhiều giờ: Màn giải cứu 'nghẹt thở' từng phút từng giây

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 11/5, sau khi tiếp nhận tin báo về một người đàn ông đang mắc kẹt dưới giếng tại thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cụ thể, đơn vị đã điều động xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Ngọc Lặc, Công an xã Kiên Thọ thực hiện cứu nạn nhân.

Giếng sâu, lòng giếng hẹp - nơi nạn nhân bị mắc kẹt nhiều giờ . Ảnh: Tuổi trẻ

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị mắc kẹt dưới giếng nhiều giờ, sức khỏe yếu, trong khi đường kính giếng nhỏ. Nếu không nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã sử dụng dây cứu nạn bảo vệ và đưa người trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân với độ sâu khoảng 3,5m; tạo đai cá nhân bảo vệ nạn nhân, dùng thiết bị chuyên dụng để gỡ bỏ các cấu kiện dưới giếng, thuận lợi đưa nạn nhân lên vị trí an toàn.

Người đàn ông vô gia cư đang được đưa lên từ giếng nước. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin ban đầu được ghi nhận, nạn nhân là người vô gia cư, giới tính nam, chưa xác định được thông tin cụ thể của nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.