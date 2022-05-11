Khi đi học về, bé gái học lớp 3 kêu đau. Trong lúc tắm cho bé, phụ huynh tá hỏa phát hiện sau lưng, bả vai của con đầy những vết bầm tím.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 11/5, ông Mai Ngọc Long - trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu, Nghệ An - cho biết đơn vị đã nhận được thông tin và yêu cầu ban giám hiệu Trường tiểu học Diễn Yên 1 báo cáo sự việc một học sinh bị bầm tím ở vùng bả vai, lưng nghi do cô giáo đánh.

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu cũng cử cán bộ xuống trực tiếp làm việc với nhà trường để nắm rõ sự việc.

Theo trình bày của chị T.T.P. (28 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chiều 10/5, trong lúc đưa con là cháu Ph. (8 tuổi) vào tắm rửa, chị phát hiện trên lưng, vai có nhiều vết bầm tím. Khi hỏi thì bé cho biết vì không làm được bài tập nên bị cô giáo đánh.

Cơ thể em Ph. có nhiều vết bầm tím nghi bị cô giáo đánh - Ảnh: Tổ Quốc

Theo Tổ Quốc, chị P. chia sẻ: "Trưa qua (10/5), con gái tôi đi học về có kêu đau, nhưng không nói với mẹ là cô đánh. Đến chiều tối, tôi tắm cho bé thì hốt hoảng khi nhìn thấy trên bả vai, lưng của con nhiều vết bầm tím. Tôi có hỏi thì bé nói là do không làm được bài nên bị cô đánh.

Tôi có báo cáo sự việc lên hiệu trưởng nhà trường. Chiều tối qua, cô hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm cũng đã đến nhà tôi để xin lỗi".

Chị P. cho biết người đánh con chị là cô T.T.H.M. - giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Ph. học.

"Sáng nay (11/5) tôi đang đưa con vào một bệnh viện tại thành phố Vinh để thăm khám. Phía nhà trường có hẹn với tôi lên để làm việc nhưng chưa lên được..." - chị P. cho biết thêm.

Liên hệ với cô Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Yên 1 qua điện thoại để tìm hiểu sự việc trên thì cô Hương báo đang bận sẽ gọi lại sau.

Hiện sự việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-hoc-sinh-lop-3-bi-co-giao-danh-bam-tim-khap-nguoi-vi-khong-lam-duoc-bai-467997.html