Sự việc diễn ra tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội). Học sinh này phải nhập viện, khâu 5 mũi ở cằm do quạt rơi trúng.

Dẫn nguồn tin từ Dân Trí, một số phụ huynh trường THCS Vĩnh Quỳnh phản ảnh, trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, đang trong giờ học của lớp 6A7, bất ngờ quạt trần rơi trúng người học sinh khiến một nữ sinh bị thương ở cằm phải nhập viện khâu 5 mũi.

Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) vừa được đầu tư xây mới. Ảnh: Dân Trí

Sự việc khiến phụ huynh rất lo lắng bởi đây là ngôi trường vừa mới được đầu tư xây dựng rất khang trang hoành tráng nhưng lại để xảy ra sự cố đáng tiếc. Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc quạt trần rơi trúng học sinh trong giờ học là do lỗi lắp đặt.

Liên quan đến nội dung này, trả lời PV Gia Đình Việt Nam, ông Lê Thịnh – Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) xác nhận: Tại trường có xảy ra vụ tai nạn nói trên. Hiêunj

"Do trường mới được xây dựng đưa vào sử dụng và đang trong thời gian bảo hành nên sau sự việc tôi đã gọi cho phía đơn vị thi công và họ cũng đã ngay lập tức có mặt”, ông Thịnh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì. Ảnh: VOV

Trao đổi với VOV, sáng nay (6/5), ông Nguyễn Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì khẳng định, tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh có việc quạt trần rơi khiến một em học sinh bị thương, tuy nhiên một số thông tin và hình ảnh chiếc quạt trần cũ rơi trong lớp học khiến 3 học sinh bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

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