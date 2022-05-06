Tự mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi, bé trai bị 'thú cưng' phản chủ, cắn suýt chết

Xã hội 06/05/2022 14:43

Giấu gia đình mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi trong phòng riêng, bé trai 13 tuổi bị rắn “phản chủ”.

Ngày 6/5, Khoa chống độc của bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị thành công cho bé trai 13 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn nguy kịch, đều đáng nói là những con rắn này do cậu bé đặt mua trên mạng về làm thú cưng.

Chia sẻ với Vietnamnet, Mẹ của bệnh nhi cho biết trước khi nhập viện 2 tuần, bé giấu người nhà tự đặt mua trên mạng 3 con rắn lục về nhà nuôi. Khoảng 15h30 ngày 3/5, khi thay chuồng cho rắn trong phòng riêng, em dùng que sắt gắp rắn sang hộp khác. Lúc đóng hộp lại, rắn bất ngờ cắn vào ngón tay trỏ của bệnh nhi. 

Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhi chạy ra báo người nhà. Khi vào phòng kiểm tra, gia đình tá hoả thấy 3 con rắn mà con mua trên mạng để trong hộp và được giấu trong tủ quần áo. Bé được đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tự mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi, bé trai bị 'thú cưng' phản chủ, cắn suýt chết - Ảnh 1
Vết thương do rắn lục đuôi đỏ cắn trên tay bé trai. Ảnh: BVCC

Dẫn nguồn báo Giao Thông, TS.BS Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, BV Nhi Trung ương cho biết: Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng mệt, bàn tay phải sưng nề, thâm tím và chảy máu ngón trỏ, đau nhức…

Ngay lập tức bệnh nhi được các bác sĩ điều trị bằng truyền huyết thanh kháng nọc rắn lục, chống viêm và kháng sinh phòng nhiễm trùng vết thương… Hiện sau sức khoẻ bệnh nhi đang dần ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Rắn lục đuôi đỏ cực độc, cần cấp cứu kịp thời

Cũng theo BS. Duy, rắn lục đuôi đỏ là một trong số các loài rắn có nọc độc cực mạnh chỉ thua rắn hổ mang chúa. Đặc biệt, khi mang bầu, rắn mẹ có nọc độc cao hơn bình thường. Trong nọc rắn có hơn 20 thành phần khác nhau, hơn nữa, vết cắn của loài rắn này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh.

Khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, nạn nhân có thể gặp các hiện tượng như chảy máu khó cầm, rối loạn đông máu, phù nề, hoại tử, trụy tim mạch, có thể gây tử vong nhanh chóng (do phản vệ) hoặc để lại di chứng nặng nề.

Tự mua 3 con rắn lục đuôi đỏ về nuôi, bé trai bị 'thú cưng' phản chủ, cắn suýt chết - Ảnh 2
Hiện nay có nhiều người mua rắn về làm thú cưng. Ảnh: Internet

Nếu bị rắn độc cắn, cần liên hệ ngay với bệnh viện gần nhất. Trong thời gian chờ sự trợ giúp của nhân viên y tế cần giữ bình tĩnh và hạn chế cử động, tốt nhất là bất động chi bị cắn bằng nẹp, để làm chậm sự lây lan của nọc độc; điều chỉnh tư thế sao cho vùng bị cắn nằm thấp hơn mức tim, chẳng hạn như nằm xuống, kể cả trong lúc được vận chuyển đến bệnh viện; làm sạch vết thương bằng xà phòng và nước muối sinh lý; dùng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn.

Đặc biệt chú ý, không nên sử dụng băng garo chặt vùng bị cắn, cách này vừa làm đau nạn nhân, vừa cản trở máu lưu thông đến các chi gây hoại tử. Ngoài ra không nên dùng bất cứ các biện pháp sơ cứu nào khác nếu không có ý kiến của bác sĩ. Ghi nhớ con rắn để bác sĩ dễ dàng tìm huyết thanh điều trị.

Suýt mất bàn tay vì đắp thuốc thầy lang lên vết rắn độc cắn, đây mới là việc bác sĩ lưu ý cần làm ngay!

Suýt mất bàn tay vì đắp thuốc thầy lang lên vết rắn độc cắn, đây mới là việc bác sĩ lưu ý cần làm ngay!

Bé trai bị rắn độc cắn nhưng thay vì đưa vào bệnh viện cấp cứu thì và người nhà đưa đến thầy lang đắp thuốc. Sau 3 ngày, bàn tay hoại tử, bóng nước lan rộng, đau nhức khắp cơ thể.

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