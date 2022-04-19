Khai thác bệnh sử từ phía gia đình, 6 ngày trước khi nhập viện, cậu bé lên rẫy phụ giúp công việc gia đình. Khi đưa tay vịn vào thân cây chuối để chuẩn bị chặt, trẻ đã bị con rắn lục nưa (còn gọi là rắn hổ bướm) – một trong tứ đại nọc độc của loài rắn, cắn vào bàn tay trái.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 19/4, BS Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa Hồi sức Tích cực của bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể bị nhiễm độc nặng, bàn tay trái bị nhiễm trùng, hoại tử. Kết quả xét nghiệm ghi nhận, trẻ bị rối loạn đông máu. Được biết, trường hợp đó là bé trai N.V. (13 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang).

Sau 3 ngày băng thuốc, vết thương bị nhiễm trùng, nổi bóng nước lan tỏa. Các vết bầm da trên cơ thể bệnh nhi xuất hiện và lan nhanh ra toàn thân. Bên cạnh đó, trẻ đối mặt với những cơn đau nửa thân người bên trái và đau ê ẩm vùng bụng, lúc này gia đình mới đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cấp cứu.

Sau khi tiêu diệt con rắn, người mẹ đã dùng miệng hút nọc độc, garo cánh tay cho con. Tuy nhiên, thay vì đưa trẻ tới bệnh viện cấp cứu, điều trị kịp thời thì gia đình lại đưa đến thầy lang ở địa phương đắp thuốc.

Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện cắt lọc hoại tử, xử lý tình trạng nhiễm trùng đồng thời truyền huyết thanh kháng độc tố rắn lục kết hợp với các loại chế phẩm máu để điều trị tình trạng rối loạn máu cho bệnh nhi. Sau nhiều ngày được chăm sóc, điều trị tích cực, hiện bệnh nhi đã vượt qua được cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt.

Bàn tay hoại tử sau 6 ngày bị rắn cắn - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông của Vietnamnet, các bác sĩ khuyến cáo về các trường hợp bị rắn độc cắn, cần gọi số khẩn cấp cho bệnh viện gần nhất. Đồng thời, trong thời gian chờ sự trợ giúp nên thực hiện các bước sơ cứu:

- Giữ bình tĩnh và hạn chế cử động, bất động chi bị cắn bằng nẹp, làm chậm sự lây lan của nọc độc.

- Tháo bỏ đồ trang sức và nới lỏng quần áo chật nhằm tránh gây chèn ép.

- Điều chỉnh tư thế sao cho vùng bị cắn nằm thấp hơn mức tim, ví dụ nằm xuống, kể cả trong lúc được vận chuyển đến bệnh viện.

- Làm sạch vết thương bằng xà phòng và nước muối sinh lý;

- Dùng một miếng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn.

(*) Đặc biệt cần lưu ý, không tự ý áp dụng chữa rắn cắn bằng phương pháp truyền miệng hay dân gian, có thể khiến tình trạng nguy kịch hơn. Ngoài ra:

- Không sử dụng băng garo cột chặt vào vùng bị cắn, cách này vừa làm đau nạn nhân, vừa cản trở máu lưu thông đến các chi gây hoại tử, rất nguy hiểm;

- Không tùy tiện chườm lạnh, bôi hóa chất, đắp lá cây... lên vết thương.

- Không rạch, đâm chích vết thương hoặc cố gắng loại bỏ nọc độc vì có thể gây nhiễm trùng nặng.

- Tránh dùng thức uống có chứa cafein hoặc rượu vì làm tăng tốc độ hấp thụ nọc độc của cơ thể.

- Không nên cố bắt con rắn mà cần ghi nhớ màu sắc, hình dạng và phương thức tấn công của chúng để có thể mô tả với bác sĩ. Có thể chụp ảnh con rắn từ khoảng cách an toàn để nhận dạng.

Trong tất cả các trường hợp bị rắn tấn công, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nhanh chóng và an toàn nhất. Quá trình xử trí bằng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu phải được tiến hành ít nhất trong 12 giờ đầu. Nếu để lâu, kết quả điều trị sẽ rất kém hoặc không hiệu quả.