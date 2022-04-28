Vụ 2 học sinh tử vong bên hồ suối tại Lai Châu: Xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 2 em

Xã hội 28/04/2022 11:40

Liên quan đến vụ 2 em học sinh bị nghi đuối nước tử vong tại Lai Châu, mới đây lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 2.

Theo thông tin từ Lao Động, vào khoảng 17h15, chiều 27.4, 1 người dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đi làm nương về thì phát hiện bên bờ suối San Thàng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã San Thàng (TP.Lai Châu) và xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) có 2 xe đạp điện, quần áo, dép và hai thi thể trẻ em dưới suối.

Vụ 2 học sinh tử vong bên hồ suối tại Lai Châu: Xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của 2 em - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể của 2 em - Ảnh: Lao Động

Ngay sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên. 

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính của 2 nạn nhân. Cụ thể, cháu N.T.N (SN 2009, trú tại bản Mới, xã San Thàng, TP.Lai Châu) và P.Đ.A (SN 2009, trú tại tổ 26, phường Đông Phong, TP.Lai Châu). Cả 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 7, Trường THCS Đông Phong, phường Đông Phong, TP.Lai Châu.

Dẫn theo nguồn tin từ Sức Khỏe và Đời Sống, nguyên nhân về cái chết của 2 cháu cũng đã được làm rõ. Cụ thể, buổi chiều 27/4, các cháu rủ nhau đi tắm suối, khi đến nơi 1 cháu không biết bơi nhảy xuống suối và có biểu hiện đuối nước thì một cháu trên bờ nhảy xuống cứu dẫn đến cả 2 cùng tử vong.

Hiện thi thể của 2 em đã được đưa về với gia đình để lo hậu sự cho 2 em.

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng làm tốc mái 2 phòng học khiến 3 học sinh bị thương ở đầu

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng làm tốc mái 2 phòng học khiến 3 học sinh bị thương ở đầu

Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường và các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời đưa 3 em học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước 2 bé trai chết đuối 2 bé trai đuối nước thương tâm Lai Châu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?