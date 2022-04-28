Liên quan đến vụ 2 em học sinh bị nghi đuối nước tử vong tại Lai Châu, mới đây lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 2.

Theo thông tin từ Lao Động, vào khoảng 17h15, chiều 27.4, 1 người dân xã Tả Lèng, huyện Tam Đường đi làm nương về thì phát hiện bên bờ suối San Thàng thuộc địa phận giáp ranh giữa xã San Thàng (TP.Lai Châu) và xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) có 2 xe đạp điện, quần áo, dép và hai thi thể trẻ em dưới suối.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của 2 em - Ảnh: Lao Động

Ngay sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định danh tính của 2 nạn nhân. Cụ thể, cháu N.T.N (SN 2009, trú tại bản Mới, xã San Thàng, TP.Lai Châu) và P.Đ.A (SN 2009, trú tại tổ 26, phường Đông Phong, TP.Lai Châu). Cả 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 7, Trường THCS Đông Phong, phường Đông Phong, TP.Lai Châu.

Dẫn theo nguồn tin từ Sức Khỏe và Đời Sống, nguyên nhân về cái chết của 2 cháu cũng đã được làm rõ. Cụ thể, buổi chiều 27/4, các cháu rủ nhau đi tắm suối, khi đến nơi 1 cháu không biết bơi nhảy xuống suối và có biểu hiện đuối nước thì một cháu trên bờ nhảy xuống cứu dẫn đến cả 2 cùng tử vong.

Hiện thi thể của 2 em đã được đưa về với gia đình để lo hậu sự cho 2 em.

Lâm Đồng: Lốc xoáy kinh hoàng làm tốc mái 2 phòng học khiến 3 học sinh bị thương ở đầu Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường và các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời đưa 3 em học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-hoc-sinh-tu-vong-ben-ho-suoi-tai-lai-chau-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-dan-den-cai-chet-thuong-tam-cua-2-em-465117.html