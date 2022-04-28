Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường và các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời đưa 3 em học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 27/4, ông Đỗ Ngọc Cần - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), xác nhận trận lốc xoáy kèm mưa lớn xảy ra vào chiều cùng ngày kéo dài khoảng 20 phút gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tâm của lốc xoáy quét qua địa bàn Thôn 4 (xã Lộc Thành) đã làm 2 phòng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến bị tốc mái, trong đó có 1 phòng học bị tốc mái hoàn toàn, nhiều thiết bị, máy tính bị hư hỏng.

Thời điểm lốc xoáy làm tốc mái, 2 phòng này có giáo viên và hàng chục học sinh đang trong giờ học. Phòng học bị tốc mái khiến thanh nhôm rơi trúng làm 3 học sinh lớp 4 bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường và các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời đưa 3 em học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng đóng ở TP. Bảo Lộc.

Lốc xoáy khiến 3 học sinh bị thương - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin của Vietnamplus, lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng cho biết, cả 3 học sinh nhập viện trong tình trạng bị vết thương hở trên đầu từ 1-2 cm. Các y, bác sỹ đã tiến hành kiểm tra và khâu vết thương, sau khi kiểm tra sức khỏe của các em đều ổn định nên bệnh viện đã cho các học sinh này xuất viện về nhà.

Ngoài Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến bị tốc mái, lốc xoáy còn làm sập khoảng 10m tường rào của Trường Trung học cơ sở Lộc Thành cũng thuộc huyện Bảo Lâm; nhiều nhà dân bị tốc mái. Gió mạnh làm còn gãy đổ 2 cây xanh trên Quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn Thôn 4 (xã Lộc Thành).

Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đồng thời thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Miền Trung mưa bão dữ dội, nhiều người mất tích, lốc xoáy hàng chục nhà tốc mái Những ngày qua tại một số tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của mưa bão, ít nhất có 3 người mất tích do nước lũ cuốn trôi, khu vực vùng cao bị sạt lở phải di dời dân khẩn cấp và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái do lốc xoáy.

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