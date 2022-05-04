Lịch nghỉ hè: Cập nhật mới nhất lịch nghỉ hè của học sinh tại một số tỉnh thành trên cả nước

Học sinh cả nước sẽ bắt đầu nghỉ hè từ sau 31/5, tùy theo kế hoạch của địa phương.

Theo báo Lao Động, quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT, khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 là trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Theo Gia Đình Mới, lịch nghỉ hè cụ thể của học sinh tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước như sau:

Hòa Bình

Tại Hòa Bình, ngày kết thúc năm học bậc mầm non là 27/5/2022, bậc tiểu học, THCS, THPT là 28/5/2022, trung tâm giáo dục thường xuyên kết thúc năm học ngày 27/5/2022.

Sơn La

Tại Sơn La, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. (Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể với từng cấp học và trường hợp đặc biệt).

Thái Nguyên

Tại Thái Nguyên, tất cả các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Cao Bằng

Tại Cao Bằng, học kỳ II hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5/2022. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Ninh Bình

Tại Ninh Bình, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Bình Dương

Theo kế hoạch khung năm học 2021-2022, học sinh các cấp ở Bình Dương sẽ kết thúc năm học vào ngày 27/5 và tổ chức tổng kết năm học trước ngày 31/5.

Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông kết thúc học kỳ II vào 21/5/2022. Giáo dục thường xuyên kết thúc ngày 7/5/2022.

Học sinh được nghỉ hè chậm nhất ngày 31/5.

Lào Cai

Tại Lào Cai, cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ kết thúc học kỳ II trước ngày 22/5 (riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất là ngày 15/5).

Giáo dục thường xuyên kết thúc trước ngày 15/5 (riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất là ngày 8/5).

Thời gian kết thúc năm học các cấp học trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/5.

Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, ngày kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT) trước ngày 25/5 (từ ngày 27 - 30/5/2022 các cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạch năm học thì tổ chức bế giảng năm học); Trung tâm học tập cộng đồng là trước ngày 7/8.

Ngày kết thúc năm học 2021-2022 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (cấp THCS và THPT) trước ngày 31/5, trung tâm học tập cộng đồng là trước ngày 14/8.

Nghệ An

Theo kế hoạch năm học của Sở GDĐT Nghệ An, các trường sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Vĩnh Phúc

Tại Vĩnh Phúc, các cấp học hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Hà Giang

Tại Hà Giang, các cấp học kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2022; hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học trước ngày 31/5/2022.

Kon Tum

Tại Kon Tum, các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31/5. Như vậy, học sinh sẽ nghỉ hè sau thời gian này.

Trà Vinh

Tại Trà Vinh, ngày kết thúc năm học là ngày 11/6.

Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, học kỳ II kết thúc chậm nhất ngày 29/5/2022 (gồm thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục khác).

Theo đó, năm học 2021-2022 kết thúc trước ngày 15/6/2022.

Nam Định

Tại Nam Định, các cấp học kết thúc học kỳ II ngày 19/5/2022. Kết thúc năm học trước ngày 21/5/2022.

Hà Nội

Học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất trước ngày 31/5/2022, trong đó có 2 tuần dự phòng.

TP.HCM

Với học sinh lớp 6 đến lớp 12, các trường chủ động kiểm tra học kỳ II và hoàn thành chương trình trước ngày 15/5.

Học sinh lớp 5 thực hiện kiểm tra định kì cuối học kì II và kết thúc năm học trước ngày 10/6.

Đối với học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, các trường chủ động xây dựng kế hoạch kết thúc năm học tuỳ theo tình hình thực tế, năng lực của học sinh mỗi trường, kế hoạch được Phòng GD&ĐT phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Học sinh lớp 1, 2, 3, 4 TP.HCM kết thúc năm học trước ngày 30/6.

Đà Nẵng

Thời gian kết thúc chương trình học kỳ II đối với giáo dục mầm non và giáo dục thường xuyên trước ngày 25/5; giáo dục phổ thông trước ngày 31/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến với cấp mầm non tổng kết năm học từ ngày 23 - 25/5, cấp tiểu học từ ngày 25 - 27/5; cấp THCS và THPT từ ngày 27 - 31/5.

Gia Lai

Sở GD&ĐT Gia Lai quy định về khung thời gian kết thúc năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 31/5. Các cơ sở giáo dục mầm non có thể đề xuất kéo dài thời gian kết thúc năm học.