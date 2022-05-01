Hà Nội: Chỉ thị cấm ép học sinh lựa chọn nguyện vọng thi chuyển cấp

Xã hội 01/05/2022 19:25

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND các quận huyện, thị xã, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Tăng cường hơn nữa công tác tư vấn hướng nghiệp đến phụ huynh và học sinh để giúp các bậc phụ huynh nhận thức rõ, đúng đắn hơn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc, giúp học sinh tự đánh giá đúng khả năng học tập của mình, phụ huynh và học sinh xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình để tự lựa chọn hướng đi phù hợp.

Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng học tiếp ở bậc học cao hơn.

Hà Nội: Chỉ thị cấm ép học sinh lựa chọn nguyện vọng thi chuyển cấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Giáo dục Thời đại

Ngoài ra, theo Tiền Phong, UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi và tuyển sinh; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các địa điểm tổ chức thi và tuyển sinh trên địa bàn thành phố; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi.

Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức kỳ thi và tuyển sinh.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện thi, tuyển sinh năm 2022; tuyệt đối không để tình trạng có cơ sở giáo dục tuyển sinh vượt chỉ tiêu do tuyển sinh trái tuyến, gây bức xúc cho người dân và dư luận xã hội.

Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức thi vào lớp 1; triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự phát triển ổn định và đồng đều về chất lượng giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tạo điều kiện phát triển hệ thống giáo dục tư thục.

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