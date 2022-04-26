TP.HCM: Kiến nghị cho học sinh F0 được thi tốt nghiệp THPT 2022

TP.HCM đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo đồng ý chủ trương và có hướng dẫn cho học sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định) được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo về định hướng phát triển giáo dục tại TP.HCM vào chiều ngày 25/4, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP - đã đề xuất cho học sinh F0 được dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cụ thể, TP.HCM đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo đồng ý chủ trương và có hướng dẫn cho học sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định) được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Các điểm thi sẽ bố trí phòng thi riêng, thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch, cử cán bộ giám sát, cán bộ coi thi đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP cũng kiến nghị các bộ ngành liên quan bổ sung quy định đối với mức chi cho công tác thanh tra thi tại thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng với giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa: VTV

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trước buổi họp này, đoàn làm việc của ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trực tiếp đi thăm, nắm tình hình và làm việc với một số cơ sở giáo dục trên địa bàn như Trường ĐH Văn Lang (Bình Thạnh), Trường mầm non Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) và Trường TH-THCS-THPT Bắc Mỹ (huyện Bình Chánh).

Theo báo cáo của ông Dương Anh Đức, TP.HCM hiện có 2.366 trường học. Trong đó mầm non có 1.351 trường, tiểu học có 514 trường, THCS có 286 trường, THPT có 204 trường. TP.HCM có 269 trường là trường chuẩn quốc gia.

Toàn TP có hơn 1,61 triệu học sinh và hơn 77.000 giáo viên. Ngoài ra, TP hiện có 1.791 cơ sở giáo dục thường xuyên, 1.450 trung tâm ngoại ngữ tin học, 310 trung tâm học tập cộng đồng tại 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Toàn TP có 51 cơ sở giáo dục đại học và ĐH Quốc gia TP.HCM, 52 trường cao đẳng, 64 trường trung cấp và 346 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, với hơn 600.000 sinh viên.

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