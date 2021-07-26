Nữ sinh Hà Tĩnh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối khối B, giành ngôi vị Thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc Gia

Xã hội 26/07/2021 12:42

Võ Thị Kim Anh - học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, là thủ khoa khối B kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 khi đạt 3 điểm 10 tuyệt đối ở 3 môn thi Toán, Hoá, Sinh.

Vừa qua, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. Trong kỳ thi năm nay, lần đầu tiên xuất hiện nhiều nhân tài đạt được điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi, trong đó có nữ sinh Võ Thị Kim Anh - học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đã đạt tổng điểm 3 môn thi tổ hợp khối B (Toán, Hóa học, Sinh học) với 3 điểm 10 trọn vẹn. Với kết quả này, Kim Anh không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa toàn quốc năm nay. 

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Thủ khoa khối B giành số điểm tuyệt đối 30/30 điểm - Ảnh: Hoa học trò

Theo thông tin của Zingnews, khi biết kết quả thi của Kim Anh, thầy Phan Khắc Nghệ - Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Tĩnh rất vui mừng cho biết, việc đạt điểm 10 ở 3 môn thi khối B rất hiếm có. Vì vậy, học sinh cần vững vàng và có bản lĩnh trong học tập và thi cử.

Đồng thời, thầy cũng cho biết thêm tân thủ khoa vốn theo chuyên Toán và em quyết định rẽ hướng theo học khối B khá muộn hơn các bạn khác. Thế nhưng, Kim Anh vẫn bắt nhịp rất tốt. Năng lực môn Sinh của em cũng thuộc top 10 của lớp.

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Thầy Phan Khắc Nghệ thưởng tặng Kim Anh 10 triệu đồng để động viên, khuyến khích tinh thần nỗ lực học tập - Ảnh: Zingnews

Theo báo Công Lý, được biết, Kim Anh vốn là học sinh giỏi nhiều năm. Trong 3 năm cấp 3, cô nàng đều giành giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, từng lọt vào đội tuyển để chọn học sinh giỏi tham dự kỳ thi toán quốc gia.

Để có kết quả học như thế này, ngoài sự chăm chỉ, nỗ lực thì Kim Anh cho biết còn có một phương pháp học khá bài bản như: cố găng phân bố thời gian hợp lý, học chú trọng vào sách giáo khoa, bám sát nền tảng gốc của kiến thức, từ đó mới phát triển tư duy.

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Võ Thị Kim Anh – thí sinh thủ khoa khối B cả nước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 - Ảnh: Công Lý

Trao đổi với báo Công Lý, Kim Anh cũng cho biết ngay từ nhỏ, em đã có ước mơ trở thành một bác sĩ thật giỏi, bởi vậy khi lên cấp 3 cô nàng đã xác định cho mình phải học thật chăm chỉ. Kim Anh nói: "Từ bé em đã ốm yếu, hay phải vào bệnh viện nhìn thấy các bác sĩ em rất ngưỡng mộ họ. Hai năm nay, đại dịch càng khiến cho em khâm phục các y bác sĩ, hiểu được sự vất vả, gian nan của họ trong tuyến đầu chống dịch nên em càng mơ ước mình có thể khoác trên mình tấm áo blouse để chữa bệnh cho mọi người”. 

Được biết, sau khi có kết quả kỳ thi Kim Anh sẽ hệ thống lại kiến thức, nghiên cứu các môn học của mình sẽ học ở đại học để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho môi trường học tập mới để tránh bị sốc.

Trương Quang Đạt - một người bạn học cùng lớp với Kim Anh từ cấp 3 chia sẻ: "Thực sự Kim Anh là cô nàng thông minh, chăm chỉ. Với thành tích này bạn đạt được không nằm ngoài dự đoán của bọn em. Không chỉ học hành chăm chỉ, Kim Anh cũng là cô nàng nhiệt tình, hòa đồng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lớp khi gặp khó khăn hay chia sẻ cách giải được bài toán nhanh."

Ngoài 3 điểm 10 của môn thi khối B là Toán, Hóa, Sinh thì Vật lý cô nàng cũng được điểm 7,25; môn tiếng Anh đạt 8,6 điểm, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên đạt điểm khá cao là 9,08 điểm.

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Sau 12 năm "đèn sách", vừa qua, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào kỳ thi THPT Phổ thông Quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một thí sinh có điểm 10 đầu tiên ở môn thi Văn. 

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