Nam sinh gây sốt với clip chia sẻ phỏng vấn sau buổi thi văn THPT Quốc gia

Không chỉ gây sốt với vẻ ngoài đẹp trai, ở Đặng Minh Huy còn nhiều điểm khiến dân tình “u mê không lối thoát”.
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Kỳ thi THPT Quốc gia luôn là sự kiện nóng trong năm, là cột mốc quyết định tương lai của sĩ tử mỗi mùa. Bên cạnh những câu chuyện về đề bài và kết quả, còn một đặc sản nữa mà dân tình không thể bỏ qua trong mùa thi này đó là trai đẹp.
Mới đây, trên kênh Youtube Vnews24h đã có một đoạn phỏng vấn ghi nhận tình hình thi cử môn Ngữ văn của các sĩ tử, xem clip dân tình đã không thể không chú ý đến một thí sinh nam. Dù đã bị khẩu trang che quá nửa khuôn mặt nhưng qua sống mũi cao, đôi mắt biết cười của cậu bạn, netizen không khỏi xao xuyến, khẳng định đây là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.
Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm được info và vô cùng “mãn nguyện” với nhan sắc thật của cậu chàng. Được biết thí sinh trong clip đặc biệt ấy là Đặng Minh Huy (2003), học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - một trong những ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất Sài Gòn.
Đặng Minh Huy gây ấn tượng bởi giọng nói trầm ấm và phong thái điềm đạm, sau đó là gương mặt điển trai không góc chết. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, dân tình còn ngã ngửa khi biết được thành tích học tập của 10x. Minh Huy từng đạt giải Nhất Học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2020 - 2021 môn Hóa học và tất nhiên nằm trong đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia của TP.HCM năm 2021.
Minh Huy chia sẻ mình có nguyện vọng vào khối ngành y dược và ước mơ trở thành bác sĩ, được biết anh ruột của Huy cũng là cựu học sinh Lê Hồng Phong và vừa tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cùng chúc cho cậu bạn đẹp trai, học giỏi này vào được ngôi trường mơ ước và sau này sẽ trở thành một lương y tận tâm với nghề.