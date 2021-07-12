Nam sinh gây sốt với clip chia sẻ phỏng vấn sau buổi thi văn THPT Quốc gia

Kỳ thi THPT Quốc gia luôn là sự kiện nóng trong năm, là cột mốc quyết định tương lai của sĩ tử mỗi mùa. Bên cạnh những câu chuyện về đề bài và kết quả, còn một đặc sản nữa mà dân tình không thể bỏ qua trong mùa thi này đó là trai đẹp.

Mới đây, trên kênh Youtube Vnews24h đã có một đoạn phỏng vấn ghi nhận tình hình thi cử môn Ngữ văn của các sĩ tử, xem clip dân tình đã không thể không chú ý đến một thí sinh nam. Dù đã bị khẩu trang che quá nửa khuôn mặt nhưng qua sống mũi cao, đôi mắt biết cười của cậu bạn, netizen không khỏi xao xuyến, khẳng định đây là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.