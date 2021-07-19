Nam sinh nghèo ở Quảng Nam giành điểm 10 Ngữ Văn kỳ thi THPT 2021 đầu tiên

Sau 12 năm "đèn sách", vừa qua, hơn 1 triệu sĩ tử đã bước vào kỳ thi THPT Phổ thông Quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một thí sinh có điểm 10 đầu tiên ở môn thi Văn.

Theo thông tin của Vietnamnet, được biết, thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn là em Đặng Văn Quang - học sinh Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam. Thầy Lê Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam cho hay rằng thầy không cảm thấy bất ngờ lắm với kết quả này vì năm lớp 10, Quang đã thi vượt cấp thi học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải khuyến khích môn Ngữ văn. Khi lên học lớp 11, Quang cũng đoạt giải Nhì thi học sinh giỏi quốc gia. Em Đặng Văn Quang - học sinh Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam, đạt điểm 10 đầu tiên ở môn thi Văn THPT Quốc gia - Ảnh: Vietnamnet Theo thông tin trên Tuổi trẻ, gia cảnh nhà em Đặng Văn Quang khá khó khăn, ba mẹ sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ, công việc không ổn định, thu nhập lại thấp và thường xuyên bị đau yếu. Có lẽ, điểm 10 môn Văn mà Quang cố gắng đạt được trong kỳ thi chính là món quà đặc biệt vô giá mà cậu muốn dành tặng cho gia đình.

Từ năm học lớp 10, khi trúng tuyển vào trường chuyên, em Quang đã chọn ở lại ký túc xá để đỡ chi phí cho gia đình. Sắp tới, Quang quyết định chọn ngành kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại thương Hà Nội để theo học. TS Văn Phương Trang - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Quang cho biết, em học vượt trội tất cả các môn chứ không chỉ riêng môn Văn. Trong 3 năm học chuyên văn tại trường THPT, em đã đạt nhiều thành tích cao như giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; giải nhất môn văn trong kỳ thi Olympic tổ chức tại TP. HCM; giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nam sinh từng đạt nhiều thành tích cao trong 3 năm học tại trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Ảnh: Tuổi trẻ Bên cạnh đó, thầy Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Nam cũng có chia sẻ về bài thi của cậu nam sinh đạt điểm 10 Văn này: "Người Quảng Nam giỏi văn chương, chữ nghĩa. Bài văn điểm 10 mà hội đồng chấm thi vừa báo cáo và tôi cũng đã được đọc đã cho thấy nhận định đó là đúng. Năm nào bài thi điểm cao tôi cũng tìm đọc cả, nhưng đây là lần đầu thấy một bài thi tốt như vậy. Nếu có thang trên điểm 10 và là giáo viên chấm thi thì tôi cũng không tiếc để cho thêm điểm".

Vụ thầy hiệu trưởng chết gục sau tiếng kêu cứu ở Quảng Nam: Nghi phạm là nam sinh mới học xong lớp 9 Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam. Sau 10 ngày, thủ phạm được xác định là một nam sinh.

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