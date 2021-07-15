Vụ nam sinh dùng gậy sắt đánh người kinh hoàng ở Phú Thọ: Phát hiện thêm 3 thiếu niên trong vụ hành hung

Xã hội 15/07/2021 10:07

Cơ quan CSĐT công an TP.Việt Trì đã truy tìm, triệu tập các đối tượng liên quan để tiến hành các biện pháp điều tra.

Ngày 14/7, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP Việt Trì hiện đang tạm giam thanh niên Đào Tiến M.- kẻ đã dùng gậy sắt hành hung người khác trong một clip đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Trả lời phỏng vấn của VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ việc trên đã xảy ra từ ngày 24/6, Công an TP Việt Trì đã tiếp nhận, tiến hành thụ lý và tạm giữ nghi phạm của vụ án: “Nam thanh niên này là học sinh lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11 nên đang áp dụng biện pháp tố tụng để tạm giam, hiện cơ quan chức năng đang làm hồ sơ để xử lý”.

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Đào Tiến M. tại Cơ quan Công an - Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Nạn nhân là N.Q.T (sinh năm 2007), bị đánh vào khoảng 16h30 ngày 24/6 ở khu vực đường bê tông gần trường THCS Tiên Cát (tổ 29, phường Tiên Cát). Tại đây, M. đã hành hung N.Q.T bằng cách đá vào mặt và dùng gậy sắt vụt vào người.

Theo Dân Việt, Công an TP Việt Trì đã xác định thêm 3 đối tượng cũng hành hung N.Q.T là Nguyễn Thanh P.(sinh ngày 29/3/2007, hộ khẩu tại tổ 4, phố Tân Việt, phường Tân Dân); Trần Hoàng Q. (sinh ngày 24/8/2008, hộ khẩu tại tổ 4, phố Tân An, phường Tân Dân) và Tạ Ngọc Bảo L. (sinh ngày 02/6/2007, hộ khẩu tại tổ 35, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, cùng TP.Việt Trì).

Sau khi bị đánh, N.Q.T thương tích nặng nề phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

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N.Q.T bị mạnh hành hung vào ngày 24/6 vừa qua - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi xác minh được các đối tượng liên quan, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã tiến hành truy tìm và triệu tập, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh bị một nam thanh niên áo đen đấm đá liên tục vào mặt, sau đó dùng thêm gậy sắt vụt vào người tại Phú Thọ. Tuy van xin trong đau đớn nhưng thanh niên áo đen vẫn tiếp ục đá túi bụi vào người nạn nhân trong tiếng hò reo của những kẻ đứng nhìn.

Đoạn clip trên sau khi lan truyền trên MXH đã nhận được một sự quan tâm lớn. Đa số bình luận tỏ ra bức xúc trước vụ việc và mong các cơ quan chức năng sẽ sớm ngày xử lý, đòi lại công bằng cho người bị hại.

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Sau khi đấm đá bằng tay không, dù nạn nhân ôm đầu van xin nhưng nam thanh niên vẫn dùng gậy ba khúc vụt liên tiếp.

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