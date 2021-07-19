Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam. Sau 10 ngày, thủ phạm được xác định là một nam sinh.

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 19/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) - ông N.N.T. (SN 1966, ngụ thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, nghi phạm là nam thiếu niên sinh năm 2006, vừa học xong lớp 9 một trường THCS tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình). Thiếu niên này quê ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), vừa chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam năm 2019. Nam sinh này bị công an bắt tại huyện Tiên Phước. Hiện đối tượng đang được di lý về công an tỉnh để đấu tranh khai thác.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, báo Công an nhân dân có đưa tin, khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông T. liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông T. đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Đồng thời, có một nam thanh niên, mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ tẩu thoát.

Ông T. ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kết quả khám nghiệm nạn nhân chết do nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong.

Phía trong nhà ông T. phát hiện nhiều dấu vết có giá trị - Ảnh: Người lao động

Tại hiện trường, các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết có giá trị quan trọng để phục vụ quá trình điều tra.

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