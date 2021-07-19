Vụ thầy hiệu trưởng chết gục sau tiếng kêu cứu ở Quảng Nam: Nghi phạm là nam sinh mới học xong lớp 9

Xã hội 19/07/2021 16:42

Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam. Sau 10 ngày, thủ phạm được xác định là một nam sinh.

Theo thông tin từ báo Người lao động, chiều 19/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm sát hại hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) - ông N.N.T. (SN 1966, ngụ thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, nghi phạm là nam thiếu niên sinh năm 2006, vừa học xong lớp 9 một trường THCS tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình). Thiếu niên này quê ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), vừa chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam năm 2019. Nam sinh này bị công an bắt tại huyện Tiên Phước. Hiện đối tượng đang được di lý về công an tỉnh để đấu tranh khai thác.

sat hai hieu truong 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, báo Công an nhân dân có đưa tin, khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông T. liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông T. đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Đồng thời, có một nam thanh niên, mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ tẩu thoát.

Ông T. ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện. 

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kết quả khám nghiệm nạn nhân chết do nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong.

sat hai hieu truong 2
Phía trong nhà ông T. phát hiện nhiều dấu vết có giá trị - Ảnh: Người lao động

Tại hiện trường, các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết có giá trị quan trọng để phục vụ quá trình điều tra.

Vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại khiến con trai gào khóc ở Hưng Yên: Ra đi ngay ngày sinh nhật, 4 giờ trước vẫn gửi lời cảm ơn mọi người

Vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại khiến con trai gào khóc ở Hưng Yên: Ra đi ngay ngày sinh nhật, 4 giờ trước vẫn gửi lời cảm ơn mọi người

Những người chứng kiến nữ chủ shop bị đâm tử vong không khỏi bàng hoàng, đau xót, bởi hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại thầy hiệu trưởng hung thủ vụ sát hại thầy hiệu trưởng án mạng ở Quảng Nam

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 34 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1