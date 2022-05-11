Bắc Giang: Mưa lớn, lũ quét tràn về bất ngờ, giáo viên cõng học sinh trên lưng 'bỏ của chạy lấy người'

Thông tin từ Thanh Niên cho biết, lũ quét ập đến giữa buổi học sáng 10/5“Đó là tình huống cực kỳ khẩn cấp và rất bất ngờ”, thầy Ngô Đức Hưng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phong Vân chia sẻ.

Toàn bộ dãy phòng học tầng 1 có khoảng 280 học sinh, đa phần là học lớp 1. Nước lũ tràn vào quá nhanh và quá bất ngờ, sân trường ngập sâu, các giáo viên chỉ kịp hò gọi nhau sơ tán khẩn cấp, đưa học sinh lên tầng 2, không thể thoát ra ngoài.

Theo thầy Hưng, mưa lớn khiến lũ trên suối Cầu Nhạc, sát trường học dâng cao, chảy cuồn cuộn về phía hạ lưu. Nhưng không ngờ, dòng chảy quá mạnh đã làm sập chân móng, đổ khoảng 30m tường bao. Dòng nước quá mạnh, cứ thế tràn vào trường, chỉ khoảng 5 phút nước đã dâng cao hơn 1m.

Theo ghi nhận, được biết các giáo viên trường nhanh chóng hướng dẫn học sinh chạy nhanh lên tầng 2 nhưng nhiều em lớp 1 còn bé quá. Tất cả thầy cô phải xúm lại cõng, bế từng em, may mắn là vừa sơ tán xong thì nước đã ngập kín các lớp học.

Thầy Hưng nhấn mạnh, lũ tràn vào và nước dâng quá nhanh, sơ tán người là quan trọng. Theo đó, toàn bộ tài liệu, giáo trình, trang thiết bị giảng dạy học của nhà trường không kịp sơ tán.

Bà Hường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Vân chia sẻ, lũ tràn vào khiến nước ngập sâu đến cằm, đến cổ. Nhiều phụ huynh phải lội, bơi vào hỗ trợ sơ tán con em ra bên ngoài để về nhà.

Lũ lớn càn quét làm sập đổ nhiều nhà dân, gây thiệt hại rất lớn

Trước đó, theo Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Thi – Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, trên địa bàn có hiện tượng mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 9/5, cộng với đó kết hợp với lũ lớn từ tỉnh Lạng Sơn đổ về khiến nhiều tuyến đường tại một số thôn xã Cấm Sơn, Tân Sơn, Phong Vân, Sa Lý bị nhấn chìm và chia cắt do các sông, suối lên cao.

Hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng do mưa lớn kết hợp với nguồn lũ lớn từ Lạng Sơn đổ về . Ảnh: Tiền Phong

Hàng trăm ha vải thiều và hoa màu đang vào vụ mùa thu hoạch đều bị ngập úng. Nhiều cột điện bị dòng nước lũ làm gãy khiến một số thôn, xã rơi vào cảnh mất điện.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như quân đội, công an và dân quân tự về phối hợp với chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân di chuyển, tuyên truyền những hộ gia đình có nguy cơ ngập lụt cao, lên vùng trú ẩn an toàn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh xa bờ sông, bờ suối, ngầm tràn, khu vực sạt lở khi đang có mưa to, gió lớn.

Năm 2008, Phong Vân từng có lũ nhưng chỉ làm ngập các ngầm tràn qua suối và hư hỏng hoa màu. Nhưng đây là lần đầu tiên nước lũ tràn về kinh hoàng khiến trường học cũng như nhà dân,..sập đổ, gây thiệt hại rất lớn.