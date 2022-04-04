Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 3/4, chị L.T.P và người nhà cùng chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm. Khi đi qua đoạn đường ở thôn Nhất Phong do nước lũ ngập sâu và chảy mạnh, kết hợp với gió to nên hai người đã bị ngã xuống nước.

Theo VTV đưa tin, lãnh đạo UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, ngày 3/4, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm do bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là L.T.P (sinh năm 1986, ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền).

Chứng kiến sự việc, một số người dân đang bủa lưới đã nhanh chóng lao xuống nước lũ để cứu 2 chị. Tuy nhiên, lúc này, chỉ có người nhà chị P. được cứu sống, còn chị P. thì mất tích. Đến 11h30 cùng ngày, người dân mới tìm thấy thi thể chị P.

Liên quan đến sự việc thương tâm này, hoàn cảnh gia đình của P. cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, người dân địa phương cho biết, chị P. từng có một đời chồng và sinh được một cậu con trai (12 tuổi) đang học lớp 7. Nhưng do chồng mất sớm, mẹ con chị P. mới từ TP.HCM về quê nương nhờ bố mẹ già. Ban ngày chị P. đan lưới, ban đêm đi bắt cá trên phá Tam Giang mưu sinh, nuôi con ăn học.

Hơn một năm trước, chị P. mới tái hôn với một người đàn ông cùng xã và sinh thêm một bé trai chưa đầy 2 tháng tuổi. Chị đột ngột qua đời khi đứa con nhỏ chưa biết ăn dặm. Nhiều người phụ nữ đang trong giai đoạn con bú trong xóm lần lượt đến cho cháu nhỏ bú nhờ. Nhìn cảnh tượng người chồng bế con thơ còn đỏ hỏn trên tay, đứng thất thần bên thi thể vợ nằm trên giường, không ai cầm nổi nước mắt.

Cô giáo Phạm Thị Hoàng Chỉnh- giáo viên chủ nhiệm lớp em Dương Minh Đăng (con trai lớn của chị P. chia sẻ: "Đăng là học sinh ngoan, hiền. Mới 12 tuổi đầu mà những bất hạnh lại cứ đeo bám em. Đăng mồ côi cha khi còn quá nhỏ. Cách đây 2 tháng, ông ngoại đột ngột qua đời. Bà ngoại lại phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim. Giờ mẹ mất, em trai cùng mẹ khác cha chưa đầy 2 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chỉ mong em ấy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau".