Xót xa hoàn cảnh người mẹ vừa sinh 2 tháng bị nước lũ cuốn trôi, con thơ khát sữa phải bú nhờ hàng xóm

Xã hội 04/04/2022 10:46

Trên đường đi chợ về, chị P. bị nước lũ cuốn trôi, tử vong thương tâm. Chị ra đi đột ngột để lại 2 đứa con thơ dại.

Theo VTV đưa tin, lãnh đạo UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết, ngày 3/4, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm do bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhân được xác định là L.T.P (sinh năm 1986, ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền).

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 3/4, chị L.T.P và người nhà cùng chạy xe máy đi chợ trên đê Hói Tôm. Khi đi qua đoạn đường ở thôn Nhất Phong do nước lũ ngập sâu và chảy mạnh, kết hợp với gió to nên hai người đã bị ngã xuống nước.

Chứng kiến sự việc, một số người dân đang bủa lưới đã nhanh chóng lao xuống nước lũ để cứu 2 chị. Tuy nhiên, lúc này, chỉ có người nhà chị P. được cứu sống, còn chị P. thì mất tích. Đến 11h30 cùng ngày, người dân mới tìm thấy thi thể chị P.

Xót xa hoàn cảnh người mẹ vừa sinh 2 tháng bị nước lũ cuốn trôi, con thơ khát sữa phải bú nhờ hàng xóm - Ảnh 1

Chị P. đột ngột ra đi để lại 2 đứa con nhỏ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

 

Liên quan đến sự việc thương tâm này, hoàn cảnh gia đình của P. cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, người dân địa phương cho biết, chị P. từng có một đời chồng và sinh được một cậu con trai (12 tuổi) đang học lớp 7. Nhưng do chồng mất sớm, mẹ con chị P. mới từ TP.HCM về quê nương nhờ bố mẹ già. Ban ngày chị P. đan lưới, ban đêm đi bắt cá trên phá Tam Giang mưu sinh, nuôi con ăn học.

Hơn một năm trước, chị P. mới tái hôn với một người đàn ông cùng xã và sinh thêm một bé trai chưa đầy 2 tháng tuổi. Chị đột ngột qua đời khi đứa con nhỏ chưa biết ăn dặm. Nhiều người phụ nữ đang trong giai đoạn con bú trong xóm lần lượt đến cho cháu nhỏ bú nhờ. Nhìn cảnh tượng người chồng bế con thơ còn đỏ hỏn trên tay, đứng thất thần bên thi thể vợ nằm trên giường, không ai cầm nổi nước mắt.

Cô giáo Phạm Thị Hoàng Chỉnh- giáo viên chủ nhiệm lớp em Dương Minh Đăng (con trai lớn của chị P. chia sẻ: "Đăng là học sinh ngoan, hiền. Mới 12 tuổi đầu mà những bất hạnh lại cứ đeo bám em. Đăng mồ côi cha khi còn quá nhỏ. Cách đây 2 tháng, ông ngoại đột ngột qua đời. Bà ngoại lại phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim. Giờ mẹ mất, em trai cùng mẹ khác cha chưa đầy 2 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chỉ mong em ấy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau".

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin về việc du khách đuối nước

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin về việc du khách đuối nước

Khuya 27/3, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 20 tuổi bị đuối nước ở biển Phạm Văn Đồng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ bị lũ cuốn lũ cuốn tử vong thương tâm tử vong thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 25 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số