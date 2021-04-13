Nghi vợ ngoại tình đòi ly hôn, chồng hành hạ, dùng dây điện quấn cổ con nhỏ để gây áp lực

Theo cáo trạng, Minh và vợ là N.T.M.T (30 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có 2 con chung; cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ T.Q.A (sinh ngày 10/1/2020). Tuy nhiên, vì mâu thuẫn và định ly hôn, ngày 21/12/2020, Minh một mình đưa 2 con từ Quảng Ninh về Cần Thơ và ở tại địa chỉ số 140B/PG, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, còn chị T. vẫn ở lại Quảng Ninh.

Theo Tiền Phong, ngày 12/4, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đức Minh (39 tuổi ngụ phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Hành hạ người khác”.

Chưa dừng lại đó, Minh còn tiếp tục cởi hết quần áo cháu Q.A ra, đặt cháu vào tủ quần áo cách mặt đất 60cm rồi đóng mở cửa tủ nhiều lần để cháu ngã xuống nền. Mặc cho con khóc lớn, bị can lại tiếp tục dùng sợi dây điện dài khoảng 4cm, buộc vào cổ Q.A rồi cầm dây kéo cháu đi trong nhà.

Ngày 23/12/2020 khi cháu Q.A thức dậy, quấy khóc, Minh đã dùng tay nắm tóc con ruột kéo về phía sau, dùng chân đạp vào trán, mông của cháu bé, làm cháu ngã ra phía sau khi đang ngồi trên nệm trong phòng.

Cháu Q.A bị đánh và bị dùng dây điện quấy quanh cổ - Ảnh: Tiền Phong

Đáng nói, bị can đã dùng điện thoại ghi lại những hành vi trên rồi gửi cho chị T. - mẹ cháu qua Zalo.

Khi nhận tin con bị hành hạ, chị T. đã gửi video cho chị Nguyễn Thị Kim Oanh nhờ giúp, chị Oanh đã điện thoại cho bà P.T.X đến nhà Minh can thiệp.

Lúc bà X. đến thì Minh đang nói chuyện điện thoại, vẫn bỏ mặc cháu Q.A nên bà X. định đến bế cháu nhưng bị can không cho. Bà X. sau đó đã trình báo cơ quan chức năng về sự việc.

Theo kết quả của giám định pháp y, bé Q.A bị chấn thương - vết thương vùng đầu, mặt đã được điều trị nội khoa. Hiện tại vết thương đang lành, không ghi nhận ảnh hưởng chức năng. Tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 1%.

Qua quá trình điều tra, đối tượng khai nhận mọi hành vi phạm tội và cho biết vì nghi vợ ngoại tình và đòi ly hôn, còn có những lời nói không đúng mực khi cả hai nói chuyện qua điện thoại nên Minh đã hành hạ con ruột để ép chị T. quay lại.

Tại tòa, Minh tỏ rõ sự ăn năn, nói lời xin lỗi gia đình, xin lỗi đã gây căm phẫn cho xã hội, xin lỗi lương tâm đã gây ra nỗi đau cho con ruột và vợ.

Bị cáo Minh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù vì tội danh “Hành hạ người khác”.