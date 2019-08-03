Nghi án con dâu đánh mẹ chồng ở Nghệ An thâm tím mặt mày: Hàng xóm bức xúc

Xã hội 03/08/2019 16:49

''Nhiều hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận sự việc và nói rằng chuyện bà ăn đòn từ con dâu là như cơm bữa. Thấy bảo con trai bà tuy biết và nhìn thấy nhưng cũng bất lực làm ngơ'', trích bài đăng trên mạng xã hội. Thông tin con dâu đánh mẹ chồng ở Nghệ An vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về nghi án con dâu đánh mẹ chồng ở Nghệ An. Hình ảnh người phụ nữ khoảng 60-70 tuổi thâm tím mặt mày khiến ai nấy xót xa thương cảm.

"Sự việc thấy bảo đã xảy ra đã lâu nay tại xóm 17 Phong Điền, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Nhưng đỉnh điểm nhất là hôm qua, lúc bà đi làm về, vừa bưng bát cơm thì con dâu cùng cháu trai ập đến đánh dồn dập khiến bà thâm đen hết mặt mũi.

Nhiều hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận sự việc và nói rằng chuyện bà ăn đòn từ con dâu là như cơm bữa. Thấy bảo con trai bà tuy biết và nhìn thấy nhưng cũng bất lực làm ngơ. Sự việc chưa biết đúng sai thế nào, cũng mong cơ quan chức năng làm rõ chứ thấy như này thương bà quá!", nội dung bài đăng lan truyền trên mạng xã hội.

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Nghi án con dâu đánh mẹ chồng ở Nghệ An gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Trao đổi với Khám Phá, anh T. (xóm trưởng xóm 17) đã xác nhận sự việc. Anh T. cho biết đã nghe những người hàng xóm kể lại sự việc bà M. bị con dâu hành hung, nhưng chi tiết vụ việc thế nào thì anh không nắm rõ.

Anh L. (hàng xóm) cho biết bà M. bị con dâu đánh vào khoảng 19 giờ tối ngày 30/7. Hàng xóm vô cùng bức xúc trước hành động đi ngược đạo làm con của con dâu bà M. Nguyên nhân sự việc một phần do anh D. (con trai bà M.) không kiếm ra tiền nên bị vợ coi thường. Không chỉ mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, vợ chồng anh D. cũng thường xuyên cãi vã, nhiều lần chính quyền xã gọi lên làm việc.

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Bà M. sợ con cháu bị điều tiếng nên cố chịu đựng - Ảnh: FB

Còn bà M. tuổi già sức yếu nhưng hằng ngày vẫn đi làm thuê, xách nước, rửa bát cho quán ăn, kiếm tiền lo cho bản thân, không dựa dẫm vào con cháu.

Sau vụ việc, anh L. từng gặp con trai bà M. để khuyên gia đình nên làm đơn trình báo sự việc cho chính quyền xã. Tuy nhiên bà M. nói không muốn con cháu bị mang tiếng nên cố gắng chịu đựng.

Liên hệ với trưởng công an xã Nghi Phong thì được biết phía gia đình chưa báo cáo vụ việc lên xã nên phía công an xã chưa nắm được thông tin.

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Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt, không cho ăn cơm gây xôn xao.

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