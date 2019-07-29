Đà Nẵng: Đi tham quan gặp nạn, bà nội 72 tuổi cùng cháu gái văng xuống vực tử vong, con dâu nguy kịch

Xã hội 29/07/2019 10:22

Vụ tai nạn ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) khiến người bà 72 tuổi cùng cháu gái tử vong tại chỗ còn người con dâu bị thương nặng.

Vụ tai nạn ở bán đảo Sơn Trà xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua (28/7) khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Cụ thể, vào buổi sáng cùng ngày, chị Vân (sinh năm 1982, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lái xe máy chở con gái học lớp 6 (12 tuổi) cùng mẹ chồng (72 tuổi) đi bán đảo Sơn Trà tham quan. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, chị đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) theo hướng về thành phố thì bất ngờ bị mất lái khiến chiếc xe loạng choạng ngã ra đường.

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Hiện trường vụ tai nạn ở bán đảo Sơn Trà khiến 2 người tử vong - Ảnh: Báo Giao thông

Lúc này, con gái và mẹ chồng chị Vân ngồi sau bị hất văng xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến bé gái tử vong tại chỗ, mẹ chồng bị thương nặng nên tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị Vân cũng bị thương nặng nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Ô tô lao xuống vực, cặp vợ chồng thương vong

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 13/5, bà Phạm Thị Nhung (40 tuổi) lái chiếc xe ô tô 7 chỗ chở chồng là ông Trần Duy Hạnh (52 tuổi) di chuyển trên quốc lộ 70, hướng Bảo Yên - Lào Cai.

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Xe ô tô mất lái khiến hai vợ chồng rơi xuống vực sâu hơn 30m - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến km147 quốc lộ 70, đoạn qua xã Điện Quan, huyện Bảo Yên (Lào Cai) thì xe bị mất lái, tông gãy lan can và cột điện bên vệ đường rồi lao thẳng xuống vực sâu hơn 30m. Vụ tai nạn khiến người chồng văng ra khỏi ghế phụ tử vong tại chỗ còn người vợ bị thương nặng. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn thương tâm

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