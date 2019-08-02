Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt, không cho ăn cơm gây xôn xao.

Từ trước đến nay, câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bà cụ với gương mặt bầm tím được cho là do con dâu đánh đập khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Theo thông tin được một số trang cộng đồng chia sẻ, người con dâu đánh đập mẹ chồng bầm hết mặt mũi, không cho bà ăn cơm. Nguyên văn chia sẻ trên mạng xã hội:

“Sự việc thấy bảo đã xảy ra đã lâu nay tại xóm 17 Phong Điền, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Nhưng đỉnh điểm nhất là hôm qua, lúc bà đi làm về, vừa bưng bát cơm thì con dâu cùng cháu trai ập đến đánh dồn dập khiến bà thâm đen hết mặt mũi. Nhiều hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận sự việc và nói rằng chuyện bà ăn đòn từ con dâu là như cơm bữa. Thấy bảo con trai bà tuy biết và nhìn thấy nhưng cũng bất lực làm ngơ. Sự việc chưa biết đúng sai thế nào, cũng mong cơ quan chức năng làm rõ chứ thấy như này thương bà quá”.

Thông tin con dâu đánh mẹ chồng được các trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi - Ảnh chụp màn hình Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Kèm theo đó, người đăng tải còn chia sẻ những bức ảnh chụp lại hình ảnh một người phụ nữ có gương mặt bị bầm tím. Khuôn mặt bà cụ có nhiều vết bầm nghi do bị con dâu đánh - Ảnh: Facebook Trả lời trên Helino, ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch xã Nghi Phong - cho biết tại địa phương không xảy ra vụ việc trên, có thể người đăng tin đã bị nhầm lẫn. Hiện tại, thực hư vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng xảy ra vụ việc con dâu đánh mẹ chồng dã man. Theo đó, bà Đỗ Thị T. (65 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) bị con dâu là Thu T. (32 tuổi) đánh đập. Vụ việc con dâu đánh mẹ chồng ở Bình Phước từng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Nguyên nhân là do bà T. có thói quen đi tiểu vào bô rồi đặt cạnh bồn cầu để ngày hôm sau mang ra vườn tưới rau, chị T. không đồng ý nên cả hai xảy ra tranh cãi. Sau đó, cô con dâu kéo mẹ chồng vào phòng ngủ, túm tóc đánh liên tục khiến bà bị thương nặng.

Con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước: Bị chửi bới đụng chạm tổ tiên gia đình nên bức xúc Liên quan đến vụ việc con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước, mới đây người con dâu đã lên tiếng kể về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

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