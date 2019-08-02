Thực hư thông tin cụ bà bị con dâu bạo hành, không cho ăn cơm, con trai làm ngơ không quan tâm

Xã hội 02/08/2019 15:57

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt, không cho ăn cơm gây xôn xao.

Từ trước đến nay, câu chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bà cụ với gương mặt bầm tím được cho là do con dâu đánh đập khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Theo thông tin được một số trang cộng đồng chia sẻ, người con dâu đánh đập mẹ chồng bầm hết mặt mũi, không cho bà ăn cơm. 

Nguyên văn chia sẻ trên mạng xã hội:

“Sự việc thấy bảo đã xảy ra đã lâu nay tại xóm 17 Phong Điền, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Nhưng đỉnh điểm nhất là hôm qua, lúc bà đi làm về, vừa bưng bát cơm thì con dâu cùng cháu trai ập đến đánh dồn dập khiến bà thâm đen hết mặt mũi.

Nhiều hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận sự việc và nói rằng chuyện bà ăn đòn từ con dâu là như cơm bữa. Thấy bảo con trai bà tuy biết và nhìn thấy nhưng cũng bất lực làm ngơ. Sự việc chưa biết đúng sai thế nào, cũng mong cơ quan chức năng làm rõ chứ thấy như này thương bà quá”.

Thực hư thông tin cụ bà bị con dâu bạo hành, không cho ăn cơm, con trai làm ngơ không quan tâm - Ảnh 1
Thông tin con dâu đánh mẹ chồng được các trang mạng xã hội chia sẻ rộng rãi - Ảnh chụp màn hình
con dau danh mẹ chong 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo đó, người đăng tải còn chia sẻ những bức ảnh chụp lại hình ảnh một người phụ nữ có gương mặt bị bầm tím.

con dau danh mẹ chong 2
Khuôn mặt bà cụ có nhiều vết bầm nghi do bị con dâu đánh - Ảnh: Facebook

Trả lời trên Helino, ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch xã Nghi Phong - cho biết tại địa phương không xảy ra vụ việc trên, có thể người đăng tin đã bị nhầm lẫn. Hiện tại, thực hư vụ việc vẫn chưa được làm rõ. 

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng xảy ra vụ việc con dâu đánh mẹ chồng dã man. Theo đó, bà Đỗ Thị T. (65 tuổi, ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) bị con dâu là Thu T. (32 tuổi) đánh đập.

con dau danh mẹ chong 3
Vụ việc con dâu đánh mẹ chồng ở Bình Phước từng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do bà T. có thói quen đi tiểu vào bô rồi đặt cạnh bồn cầu để ngày hôm sau mang ra vườn tưới rau, chị T. không đồng ý nên cả hai xảy ra tranh cãi. Sau đó, cô con dâu kéo mẹ chồng vào phòng ngủ, túm tóc đánh liên tục khiến bà bị thương nặng.

Con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước: Bị chửi bới đụng chạm tổ tiên gia đình nên bức xúc

Con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước: Bị chửi bới đụng chạm tổ tiên gia đình nên bức xúc

Liên quan đến vụ việc con dâu đánh mẹ chồng bầm mắt ở Bình Phước, mới đây người con dâu đã lên tiếng kể về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản