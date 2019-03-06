Vụ việc bé gái 8 tháng tuổi nghi bị người nhận nuôi hành hạ đến thâm tím mình mẩy khiến mọi người xót xa, thương cảm.

Trưa 5/3, lực lượng chức năng phường Tân Phong, TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã giải cứu thành công một bé gái 8 tháng tuổi nghi bị bạo hành, khóc thảm thiết trong dãy trọ thuộc khu phố 8.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong khu trọ nghe thấy tiếng trẻ con khóc mãi không dứt nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện một bé gái khoảng 8 tháng tuổi đang khóc lạc giọng trong một căn phòng trọ khóa cửa và không được ai chăm sóc. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương.

Bé gái bị cha mẹ bỏ rơi, nay lại nghi ngờ bị người nhận nuôi hành hạ đến thâm tím mình mẩy - Ảnh: Báo Dân Sinh

Trên cơ thể bé gái có rất nhiều vết bầm tím giống như bị ai đánh đập - Ảnh: Báo Dân Sinh

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phong đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân phá cửa phòng, đưa cháu bé về trụ sở phường. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, trên cơ thể cháu bé có rất nhiều vết bầm tím giống như bị đánh.

Bé gái này được chị Nguyễn Thị Tuyết L. (SN 1985, ngụ xã Hoá An, TP. Biên Hoà) nhận nuôi. Người phụ nữ đưa cháu bé về khu trọ sinh sống mới được khoảng 10 ngày nay.

Bà Trần Thị Minh Thơ, cán bộ chuyên trách văn hóa xã hội tại phường cho biết địa phương đang làm thủ tục gửi cháu bé vào Trung tâm cô nhi tại Biên Hòa trong thời gian chờ liên lạc với gia đình.

Mẹ bị bệnh, bé gái 5 tuổi cáng đáng hết việc nhà khiến mọi người xúc động xen lẫn xót xa Vì thương mẹ, bé gái 5 tuổi đã cáng đáng hết mọi công việc trong gia đình chẳng khác gì một người trưởng thành thực thụ.

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