Hình ảnh khiến hàng triệu trái tim rung động: Cậu bé bán vé số chia đôi bịch sữa cho chú chó con bên đường

Xã hội 04/03/2019 13:45

Dù chỉ có một bịch sữa nhỏ nhưng cậu bé vẫn sẵn sàng chia đôi với chú chó nhỏ mà em xin được cách đây không lâu.

Suốt buổi tối 3/3, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ một số bức ảnh do một người đi đường tên C.N.T (ngụ Thủ Dầu Một, Bình Dương) ghi lại. Khoảnh khắc cậu bé bán vé số chia đôi bịch sữa cho chú chó nhỏ đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến.

Hình ảnh khiến hàng triệu trái tim rung động: Cậu bé bán vé số chia đôi bịch sữa cho chú chó con bên đường - Ảnh 1
Hình ảnh cậu bé và chú chó nhỏ đang gây bão MXH - Ảnh: Facebook

Theo thông tin từ Thế giới trẻ, những hình ảnh trên được chị T. chụp trước một rạp chiếu phim ở khu vực Ngã tư chợ Đình (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trong những bức ảnh, một cậu bé bán vé số gầy gò, đen nhẻm mặc bộ quần áo cũ ôm một chú chó nhỏ ngồi bên đường. Lúc này, dù chỉ có một bịch sữa nhỏ nhưng em vẫn bỏ vào chiếc bình nhựa rồi cho chú chó uống.

Hình ảnh khiến hàng triệu trái tim rung động: Cậu bé bán vé số chia đôi bịch sữa cho chú chó con bên đường - Ảnh 2
Dù chỉ có một bịch sữa nhỏ nhưng em vẫn chia sẻ cho chú chó nhỏ - Ảnh: Facebook

Khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp này đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. Không ít người dành lời khen ngợi cho sự trong sáng và tấm lòng yêu thương động vật của em.

Bên cạnh đó, mọi người còn hy vọng trong tương lai em sẽ có một cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn.

Hình ảnh khiến hàng triệu trái tim rung động: Cậu bé bán vé số chia đôi bịch sữa cho chú chó con bên đường - Ảnh 3
Những bức ảnh này khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động - Ảnh: Facebook

 “Nhìn vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn buồn thế nào ấy. Trong khi ngoài kia vẫn có những kẻ lãng phí đồ ăn thì đâu đó vẫn có những hoàn cảnh tội nghiệp như em”, N.L bình luận.

“Hy vọng sắp tới em sẽ được nhiều giúp đỡ, có cuộc sống tốt hơn và được đi học đầy đủ”, P.P mong.

Hiện những bức ảnh về cậu bé bán vé số có tâm hồn cao đẹp vẫn được mọi người liên tục chia sẻ và bình luận.

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Mới đây bức ảnh về một cậu bé nghèo được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ. Giữa thành phố xa hoa, náo nhiệt, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh cơm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

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