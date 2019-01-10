Bức ảnh lay động hàng triệu trái tim người Việt: Bé trai gầy gò, đen nhẻm ôm em ngồi ngủ gật trước cửa hàng sang trọng

Mới đây bức ảnh về một cậu bé nghèo được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ. Giữa thành phố xa hoa, náo nhiệt, đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh cơm ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Những ngày Tết cận kề, trong khi nhiều người hân hoan chuẩn bị sắm sửa đón năm mới thì ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” phải bươn chải với đời, chịu cảnh đói rét. Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cậu bé gầy gò, đen nhẻm ngồi ôm em dựa vào một góc tường trước cửa hàng bán xe máy sang trọng. Hình ảnh tương phản khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Bức ảnh do một người dùng mạng xã hội có tên V.B chụp vội khi dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư - Ảnh: Facebook Sau khi bức ảnh được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng. Một số ý kiến cho rằng các bé có thể bị cha mẹ hay ai đó bắt đi xin tiền. Vì mệt mỏi quá nên các em mới tìm tạm một nơi nghỉ chân. Không ít người mong muốn tìm gặp để cho các em một bữa ăn ngon hoặc cho ít tiền để không phải chịu cảnh đòn roi. Bên cạnh đó, nhiều người hy vọng có một cơ quan, tổ chức nào đó sẽ giúp đỡ để các em được đến trường, thoát khỏi cảnh nghèo đói và có một tương lai tươi sáng hơn.

Bé gái ăn xin nằm ngủ lề đường sau một ngày vất vả - Ảnh: Internet “Nhiều khi cảm thấy cuộc sống của mình khó khăn và bế tắc quá, cảm giác như không thể chịu đựng được. Cho đến lúc vô tình thấy những hình ảnh như thế này, cảm giác như mình thật may mắn, may mắn vì ít nhất không phải lo đến miếng cơm hàng ngày” L.K bình luận. “Người ta bảo dạo này không tin được ai, người ta bảo có cả bọn đứng đằng sau chỉ dẫn. Nhưng mà mình dù không biết rõ là tự em xin hay ai đó bắt em xin mình vẫn sẵn lòng cho. Người ta bảo mình dại, ai xin gì cũng cho rồi lỡ như bị lừa. Ừ xin lỗi vì mình chấp nhận bị lừa”, K.H dù biết có thể bản thân bị lừa nhưng vẫn mong muốn được giúp đỡ các em. Bé trai cùng cha nằm ngủ trên bìa giấy bên lề đường - Ảnh: Internet “Thương em quá. Mong em sẽ có nhiều người giúp đỡ để em có thể cắp sách đến trường như bao người bạn khác và cuộc sống của em sẽ trở nên tốt đẹp hơn”, N.A thương xót. “Mỗi người một số phận, chỉ trách cuộc sống sao bất công quá với các em. Gửi ngàn lời yêu thương, chúc các em đủ mạnh mẽ để vượt lên tất cả”, A.S chia sẻ.

Xúc động hình ảnh bé gái "ăn xin" nằm ngủ trên vỉa hè giữa đêm lạnh Trong lúc đi xin tiền tại khu vực ngã tư Trần Đăng Ninh, TP Nam Định một bé gái có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đã nằm ngủ ngon lành trên vỉa hè giữa đêm lạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-lay-dong-hang-trieu-trai-tim-nguoi-viet-be-trai-gay-go-den-nhem-om-em-ngoi-ngu-gat-truoc-cua-hang-sang-trong-311111.html