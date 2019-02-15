Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động

Xã hội 15/02/2019 17:38

Trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái trẻ gặp tai nạn giao thông khiến gương mặt bị biến dạng. Kể từ đó, cuộc đời chị đã rẽ sang một hướng khác đau đớn và đầy nước mắt.

Năm 2012, sau khi gặp tai nạn trên đường đến dự lễ tốt nghiệp, chị Vũ Thị Hằng (sinh năm 1989, quê Kiến Xương, Thái Bình) gần như mất cả tương lai vì gương mặt bị biến dạng.

Theo lời kể của chị, lúc tỉnh dậy, chị như trở thành một người khác vì gương mặt thay đổi hoàn toàn. Gò má bị dập khiến mắt bị ảnh hưởng, sụp xuống. Xương mũi gãy, gương mặt bị lệch, mất cân đối.

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1
Gương mặt của chị Hằng sau 2 lần phẫu thuật thất bại - Ảnh: NVCC

Suốt những ngày sau đó, chị gần như không dám soi gương vì sợ hãi chính gương mặt của mình. Với hy vọng có thể trở về cuộc sống bình thường như trước đây, chị và gia đình quyết định phẫu thuật nhưng thất bại.

Thương con gái phải chịu khổ nên 2 năm sau, gia đình đã cố gắng vay mượn khắp nơi để chị Hằng phẫu thuật thêm lần nữa. Dù biết phải chịu nhiều đau đớn nhưng chị vẫn cố chịu đựng với hy vọng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, lần này kết quả cũng chẳng khả quan là mấy. Mũi của chị bị teo lại, co rút và hếch lên khiến việc thở cũng gặp nhiều khó khăn.

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3
Để có cuộc sống bình thường, chị Hằng đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn - Ảnh: NVCC

Sau khi bỏ việc vì những biến chứng đau đớn từ các vết thương, chị Hằng gần như rơi vào tuyệt vọng vì gia đình chị không còn đủ khả năng chi trả cho những cuộc phẫu thuật đắt đỏ.

May mắn đã mỉm cười với chị Hằng khi vào tháng 7 năm ngoái có một đơn vị muốn tài trợ chi phí phẫu thuật cho chị. Cuộc phẫu thuật lần này bao gồm làm mắt, sửa mũi, chỉnh hàm hô, gọt hàm, trượt cằm, cấy mỡ…

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 5
Chị Hằng khá hài lòng với gương mặt và cuộc sống hiện tại - Ảnh: NVCC

Mặc dù phải chịu nhiều đau đớn nhưng chị Hằng hiện tại rất hài lòng với gương mặt và cuộc sống của mình.

“Sau khi phẫu thuật lần 3, chị may mắn hơn nhiều em à. Cuộc sống cũng thay đổi và hạnh phúc hơn trước đây rất nhiều”, chị Hằng không giấu được sự vui mừng khi chia sẻ câu chuyện với chúng tôi.

Trong 7 năm gặp nạn, chị Hằng đã trải qua một vài mối tình nhưng tất cả đều không thành vì ngoại hình xấu xí. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này chị đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 6
Chỉ vài ngày nữa thôi, chị Hằng sẽ lên xe hoa về nhà chồng - Ảnh: FBNV

Anh ấy chính là người đã ở bên cạnh thăm hỏi, chăm sóc và động viên chị trong những lần phẫu thuật và chỉ còn ít ngày nữa thôi là cả hai sẽ về chung một nhà.

Gương mặt biến dạng vì gặp tai nạn trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp, cô gái chịu đau đớn PTTM 3 lần và cái kết khiến nhiều người xúc động - Ảnh 7
Chị Hằng chia sẻ câu chuyện với hy vọng tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho chị em phụ nữ - Ảnh: FBNV

Hiện tại khi cuộc sống đã ổn định và hạnh phúc hơn nhiều, chị Hằng không ngần ngại chia sẻ lại hình ảnh gương mặt bị biến dạng với mong muốn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhiều chị em phụ nữ khác. Chị hy vọng họ sẽ luôn mạnh mẽ trước cuộc đời, luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

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