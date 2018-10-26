Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao

Tối qua (25/10), trang cá nhân của Quách Kim Phượng (sinh năm 1995) đột nhiên đăng tải hình ảnh gương mặt sưng vù với nhiều vết xước. Kèm theo loạt ảnh, bà mẹ đơn thân này còn chia sẻ: “Té sấp mặt là có thật các ông à. Răng rơi hết rồi”.

Chia sẻ của Phượng 'Thị Nở' trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Bởi vì trước đó Phượng đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, gọt cằm, sửa môi nên nhiều người cảm thấy lo lắng cho gương mặt của cô vì những vết thương này có thể gây biến chứng hay để lại sẹo.