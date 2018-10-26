Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao

Mới đây, hình ảnh Phượng “Thị Nở” với gương mặt bị biến dạng được chính cô chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng lo lắng.
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Tối qua (25/10), trang cá nhân của Quách Kim Phượng (sinh năm 1995) đột nhiên đăng tải hình ảnh gương mặt sưng vù với nhiều vết xước. Kèm theo loạt ảnh, bà mẹ đơn thân này còn chia sẻ: “Té sấp mặt là có thật các ông à. Răng rơi hết rồi”.
Bởi vì trước đó Phượng đã từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, gọt cằm, sửa môi nên nhiều người cảm thấy lo lắng cho gương mặt của cô vì những vết thương này có thể gây biến chứng hay để lại sẹo.
Cách đây hơn một năm, câu chuyện của bà mẹ đơn thân Quách Kim Phượng gây xôn xao cộng đồng mạng trong một thời gian dài. Theo đó, Phượng là một cô gái kém sắc, luôn bị mọi người xung quanh chê cười. Không chỉ bị người ngoài xem thường mà ngay cả chồng và gia đình chồng của Phượng cũng đối xử tệ với cô vì nhan sắc xấu xí. Cuối cùng, Phượng quyết định ly hôn.
Sau khi hôn nhân tan vỡ, Phượng trở thành mẹ đơn thân và quyết tâm đại tu nhan sắc. Hiện tại, cô ngày càng trở nên xinh đẹp, mặn mà hơn. Bên cạnh đó, Phượng đã trở thành bà chủ một spa tại TP.HCM.