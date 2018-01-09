Tưởng viên mãn với trai tân 28 tuổi, không ngờ Phượng 'Thị Nở' đau đớn chia tay người yêu vì lí do này

Xã hội 09/01/2018 16:27

Cách đây vài tháng, sau khi chia sẻ về việc yêu trai tân 28 tuổi trên Facebook, Phượng "Thị Nở" đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.

Cách đây vài giờ, Phượng "Thị Nở" (tên thật Quách Phượng) chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã chia tay người bạn trai 28 tuổi. Cộng đồng mạng khá ngỡ ngàng vì trước đó cả hai đã úp mở kế hoạch đám cưới.

Quách Phượng đã viết một status khá dài kể lại hành trình tình yêu ngắn ngủi của mình:

“17 tuổi, lấy chồng 20 tuổi li hôn

22 tuổi gặp anh người yêu cũ, hứa sẽ làm em hạnh phúc vì cuộc sống em quá nhiều tổn thương.

Ấy vậy mà 5 tháng yêu nhau, anh chưa tặng em 1 món quà nhỏ dù là bông hoa, chưa một lời chúc ngày 20/10. Anh bảo, ‘em ơi, em sống thực tế đi, còn trẻ trâu đâu mà hoa với chúc’.

Ừ! Em lại nghe lời anh, sống thực tế, ấy vậy mà anh ngồi kể với bạn anh về cô người yêu cũ, anh mua cho điện thoại, tiêu bao nhiêu vì cô ấy 1 tháng, ngay ngày 20/10 đấy.

Em không muốn ghen tỵ, vì em biết em là ai mà. Thôi em cũng kệ. Sau đấy, anh bảo, 'để anh mua cho vợ đôi dép'.

Ừ, anh mua cho em đôi dép, nhưng chưa kịp mua đôi dép thì anh đem tiền đi đánh lô đề.

Em giận, vì anh đã hứa, anh không làm, mà anh lại đem tiền đi đánh lô. Ấy vậy mà anh lại nổi cáu, anh quát: 'thế bây giờ cần bao nhiêu tiền?'. Anh làm như em cần tiền của anh lắm đấy mà anh nói vậy.

Anh chở em thẳng đến tiệm cầm đồ, em giật mình, sao anh lại đưa em đến đây, hoá ra anh muốn bán xe để đưa tiền cho em chỉ vì em giận vụ mua đôi dép”.

“Rồi tiệm cầm đồ không mở cửa, anh bảo em ngồi lên xe, em không ngồi. Anh chạy vụt đi, bỏ lại em một mình đi bộ về, anh đến chỗ bạn bè vui chơi, nhậu nhẹt. Anh còn nhắn tin zalo cho em, 'về đi , từ nay tao hết tình hết nghĩa với mày'.

Ừ thì hết tình.

Rồi lại quay lại ... lại yêu, chắc do duyên chưa hết, bố mẹ anh bảo cưới.

Em và anh, như kiểu duyên chưa tận, nhưng em biết, anh không tôn trọng em. Anh là người sống lối sống lạc hậu, mặc dù đã ra nước ngoài về, nhưng anh vẫn kiểu sống ở quê, gia trưởng và bảo thủ.

Ngày họp đồng ngũ, anh đưa em đi cùng, và sau khi tan cuộc vui ăn nhậu, thì lại có tăng 2 là karaoke. Ừ thì vui mà, em cũng ham vui, mấy thằng bạn anh khôn lắm, vứt hết vợ con ở nhà, chỉ có em với anh chưa cưới nên được đi theo, bạn anh gọi gái vào rót bia, lần đầu tiên trong đời em được thấy gái phục vụ rót bia, nó ăn mặc như không mặc, uống bia như nước lã.

Anh thấy bạn anh gọi gái, anh bảo em: 'Em về trước đi, anh về sau'.

Em không tin vào tai mình, em tưởng anh đùa, nên em bảo anh đưa chìa khoá xe.

Nhưng anh nói thật, anh ghé tai bảo em về đi. Ừ em về, và em nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Em ra cửa, bạn anh bảo em đi đâu  và anh bảo em về trước, anh đi ra cầu thang, em tát anh 2 cái, em không nghĩ anh lại như vậy, thấy bạn gọi gái lại bảo bạn gái mình đi về, anh còn nắm tay một cô gái và kéo xuống ngồi cạnh, uống bia cùng, trước lúc về anh còn vỗ mông cô ấy, em cũng ngồi đấy, em bình thản, vì trong lòng em đã thực sự thấy gỡ được khúc mắc.

Khi ra quầy thanh toán xong, anh còn nói với cô gái kia một câu 'em hư lắm nhé'.

Em đã không giận, không hờn, không còn suy nghĩ gì nữa, em vẫn tỏ ra bình thường và khi em nhìn thấy đôi mắt anh nhìn em không còn thiện cảm nữa, nó đổi màu, không còn màu của yêu thương thì em quyết định dừng lại ....

Khép lại sau 5 tháng yêu nhau, em bây giờ bình thản, không oán hận, không nuối tiếc, khi yêu một ai đó, đến lúc thật sự hết duyên nợ, tự nhiên sẽ buông bỏ dễ dàng..”

Sau khi đọc bức tâm thư của Quách Phượng, cộng đồng mạng đã vào an ủi, mong cô sẽ sớm tìm được một nửa thuộc về mình.

"Thương em tôi, đọc thôi chị khóc luôn. Cố lên em ơi, chúc em tìm được một nửa còn lại, sẽ cho em thật nhiều may mắn đàn ông là vậy đó. Thôi đừng vấn vương một người không xứng đáng, ngoan chị thương em nhiều", X.Đ bình luận.

Tưởng viên mãn với trai tân 28 tuổi, không ngờ Phượng 'Thị Nở' đau đớn chia tay người yêu vì lí do này - Ảnh 1
Cư dân mạng an ủi Quách Phượng khi biết cô chia tay người yêu - Ảnh chụp màn hình

"Người đàn ông như vậy thật sự không đáng để em buồn. Mặc dù 5 tháng cũng không phải là ít kỉ niệm nhưng điều đó để ta thấy được con người thật của anh ta. Em nên thở phào may mắn em nhé! Vết thương nào cũng sẽ lành em à", T.N khuyên bảo.

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