Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Cháu bé mới sinh 8 ngày tuổi may mắn thoát nạn

Xã hội 04/03/2019 15:07

Trong số 2 nạn nhân bị Trịnh Viết Ba cầm dao đâm tử vong có một phụ nữ mới sinh con được 8 ngày tuổi. Hai mẹ con đang nằm ngủ thì xảy ra án mạng kinh hoàng.

Hôm nay (4/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng cả nhà 4 người bị truy sát tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Ngô Quyền).

Theo một hàng xóm, khoảng 4 giờ sáng nay, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Mọi người chạy ra ngoài kiểm tra thì phát hiện anh Bùi Sỹ Thắng (SN 1974) đang ôm đùi bị chảy máu và chỉ vào nhà mình kêu cứu.

Người dân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện bà Phùng Thị Mai (SN 1945, mẹ ruột anh Thắng) cùng chị Phạm Thị Dung (SN 1975, vợ anh Thắng) tử vong trên nền nhà. Còn ông Bùi Sỹ Được (bố ruột anh Thắng) cũng bị thương nằm gục một chỗ.

Anh Thắng và ông Được lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sự việc cũng được trình báo công an. Đến khoảng 4 giờ 30, Công an TP. Nam Định phá cửa nhà, phát hiện nghi phạm truy sát cả nhà anh Thắng đã cắt tay tự tử. Lực lượng chức năng lập tức đưa đối tượng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Cháu bé mới sinh 8 ngày tuổi may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa nghi phạm đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng nay khi cả nhà nạn nhân đang ngủ thì nghe tiếng gọi cửa. Bà Mai tỉnh dậy bật đèn, vừa ra mở cửa thì bị Trịnh Viết Ba (SN 1967) cầm dao chém tới tấp khiến bà gục tại chỗ.

Ba xông vào nhà, tiếp tục đâm ông Được, anh Thắng và chị Dung đang nằm ngủ cùng con mới đẻ được 8 ngày tuổi. Cháu bé may mắn thoát nạn, anh Thắng bị thương ở đùi cố vùng chạy khỏi nhà để kêu cứu. Gây án xong, Ba chạy về nhà trọ, dùng dao cứa cổ tay tự sát.

Vụ thầy cúng thảm sát cả nhà 4 người: Cháu bé mới sinh 8 ngày tuổi may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Người dân tập trung theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Bước đầu cơ quan công an xác định Trịnh Viết Ba làm nghề thầy cúng. Do nghi ngờ nhà ông Được bỏ bùa hại mình nên vác dao truy sát. Trước khi xảy ra án mạng, Ba và nhà ông Được đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tổ dân phố phải đứng ra hòa giải.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong

Thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong

Nghĩ hàng xóm đặt bùa để hãm hại nhà mình, rạng sáng hôm nay (4/3), Trịnh Viết Ba đã dùng dao truy sát cả gia đình hàng xóm khiến 4 người thương vong.

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