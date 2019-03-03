Tai nạn bất ngờ khiến bé gái 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não, da đầu căng phồng như quả bóng, cơ hội sống sót gần như không còn.

Cách đây không lâu, Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận một trường bệnh nhi 2 tháng tuổi bị chấn thương rất nặng ở vùng đầu vì tai nạn hy hữu. Người gây tai nạn không ai khác chính là cha của đứa bé. Chỉ một khoảnh khắc sơ suất, người cha khiến con bị dập não nguy kịch. Theo lời kể từ gia đình, thời điểm xảy ra sự việc cha bệnh nhi đang với tay lấy chiếc áo trên tủ mà không biết bên trong túi áo đang có vật thể nguy hiểm đe dọa tính mạng của con gái.

Người mẹ sạc điện thoại rồi cất trong túi áo, để trên tủ. Người chồng không biết nên kéo lấy cái áo, điện thoại rơi thẳng vào đầu con gái đang nằm phía dưới. Da đầu bé lõm vào rồi căng phồng lên như trái bóng khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Gia đình lập tức đưa bé gái đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khi đến bệnh viện, bệnh nhi đã hôn mê, sốc mất máu, huyết áp và sinh hiệu gần như không còn.

Chỉ vì một phút bất cẩn của cha mẹ, bé gái 2 tháng tuổi bị dập não nguy kịch - Ảnh: Báo Dân Sinh Các bác sĩ trực khẩn cấp tiến hành chụp chiếu cho bệnh nhi. Kết quả cho thấy xương sọ bệnh nhi bị vỡ thành nhiều mảnh gây rách màng cứng, rất nhiều máu tụ kèm nhu mô não tràn ra ngoài. Bệnh nhi bị tổn thương phần xoang tĩnh mạch nên mất máu nhanh, ê kíp phải sử dụng keo cầm máu. Cơ hội sống của bé gái vô cùng mong manh, tuy nhiên các bác sĩ không bỏ cuộc, lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Ê kíp mổ tiến hành cắt phần xương sọ của bé lấy ra ngoài để giải phóng chèn ép, đồng thời cắt rộng màn cứng để tiếp cận và xử lý vùng não bị tổn thương. Bệnh nhi hồi phục sau mổ - Ảnh: Báo Dân Sinh Nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ, ca mổ xuyên đêm đã thành công ngoạn mục. Bé gái được chuyển xuống phòng hồi sức sau mổ, đến nay đã có thể bú sữa, tự thở được, sức khỏe dần hồi phục. Tuy nhiên do bị chấn thương não khi mới 2 tháng tuổi, tương lai bệnh nhi có khả năng sẽ bị di chứng về não hoặc liệt tay chân.

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