Thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong

Tin nóng 04/03/2019 11:13

Nghĩ hàng xóm đặt bùa để hãm hại nhà mình, rạng sáng hôm nay (4/3), Trịnh Viết Ba đã dùng dao truy sát cả gia đình hàng xóm khiến 4 người thương vong.

Sáng nay (4/3), Công an tỉnh Nam Định cho biết trên đường Hoàng Hoa Thám (TP. Nam Định) vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến cả nhà 4 người thương vong gây rúng động dư luận địa phương. Hung thủ là hàng xóm sống ngay bên cạnh gia đình nạn nhân.

Thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong - Ảnh 1
Công an đưa nghi phạm và hai nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Trịnh Viết Ba (SN 1967, thuê nhà tại đường Hoàng Hoa Thám) đã mang dao sang nhà hàng xóm là ông Bùi Sĩ Được (SN 1940) vì nghi ngờ bị ông này bỏ bùa.

Tại đây, Ba đã dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị M. (SN 1945) cùng con dâu là Phạm Thị D. (SN 1977) tử vong tại chỗ. Còn ông Được và con trai Bùi Sĩ T. (SN 1974) trọng thương, hiện đang được cấp cứu.

Sau khi gây án, Ba về nhà cắt cổ tay tự tử và được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, theo Tiền Phong.

Thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm lúc rạng sáng khiến 4 người thương vong - Ảnh 2
Vụ án mạng khiến dư luận địa phương rúng động - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Gia đình nạn nhân và nghi phạm đều làm nghề thầy cúng. Ba nghĩ nhà ông Được đặt bùa hãm hại mình nên ra tay sát hại.  

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định và Công an TP. Nam Định tích cực điều tra, làm rõ.

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