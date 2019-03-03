Bảo vệ cho biết bé trai được cha mẹ gửi cho họ hàng sống trong tòa nhà Rice city trông hộ, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng.

Trưa nay (3/3), một số người dân tại khu vực tòa nhà Rice city (khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện thi thể bé trai khoảng 5 tuổi tử vong trên nền đất ngay dưới chân tòa nhà gây rúng động dư luận.

Một người dân cho biết khi bà đang nấu ăn thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, tiếp đó là tiếng hô hoán của mọi người về việc có đứa trẻ bị rơi từ trên cao xuống. Người nhà bé trai cũng lập tức có mặt đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên theo dự đoán của những người chứng kiến thì bé trai khó lòng qua khỏi.

Một phụ nữ bán quán nước gần đó kể lại, lúc cháu bé rơi xuống là giữa trưa, rất vắng vẻ. Khi mọi người phát hiện và chạy tới thì người thân cháu bé cũng đã có mặt. Nguyên nhân được cho là trong lúc người lớn không để ý, bé trai đã trèo lên lan can của ban công và trượt chân rơi xuống đất.

Nguyên nhân vụ việc được cho là nhân lúc người lớn không để ý, bé trai 5 tuổi trèo ra ban công chơi và bất cẩn té xuống đất - Ảnh: Tổ Quốc

Bảo vệ khu nhà Rice city cho biết nạn nhân không phải dân ở đây. Cháu bé được cha mẹ gửi cho người họ hàng sống trong khu nhà này trông hộ. Bước đầu xác định cháu bé rơi từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ. Tuy nhiên người nhà cũng đã đưa cháu đi cấp cứu.

Nhận tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt lập hàng rào bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé xấu số.

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