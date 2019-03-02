Vì không muốn nuôi con, người mẹ đem con gái 20 ngày tuổi cho người khác rồi dựng chuyện con mình bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 20 ngày tuổi mất tích bí ẩn khi mẹ vào phòng tắm ở Bình Dương vào chiều qua, hôm nay cơ quan công an cho biết đây không phải là vụ bắt cóc.

Theo thông tin từ Người lao động, cơ quan chức năng cho biết người mẹ sinh con ra không muốn nuôi nên mang con cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc. Hiện công an đã xác định được nơi ở của cháu bé.

Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 1/3 tại một phòng trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40, P.Bình Nhâm, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Người dân trong dãy trọ hoang mang khi bé gái bỗng nhiên mất tích - Ảnh: Internet

Chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, sau khi vào phòng tắm khoảng 10 phút và quay lại thì không thấy con gái mới sinh khoảng 20 ngày tuổi.

Ban đầu, chị cho rằng chồng mình đi làm về bế con ra ngoài chơi. Tuy nhiên, khi chị ra ngoài tìm thì không thấy. Lúc sau, chị gọi điện hỏi chồng thì biết được anh vẫn đang ở nơi làm việc.

Căn phòng trọ chị T. và chồng thuê để ở - Ảnh: NLĐ

Sau khi quay lại phòng kiểm tra, tại nơi con nằm chị phát hiện một số tiền không rõ của ai.

Ngay lập tức chị hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ tìm con và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

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