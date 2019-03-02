Vụ bé gái 20 ngày tuổi 'mất tích' bí ẩn ở Bình Dương: Mẹ không muốn nuôi, đem cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc!

Xã hội 02/03/2019 09:37

Vì không muốn nuôi con, người mẹ đem con gái 20 ngày tuổi cho người khác rồi dựng chuyện con mình bị bắt cóc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 20 ngày tuổi mất tích bí ẩn khi mẹ vào phòng tắm ở Bình Dương vào chiều qua, hôm nay cơ quan công an cho biết đây không phải là vụ bắt cóc.

Theo thông tin từ Người lao động, cơ quan chức năng cho biết người mẹ sinh con ra không muốn nuôi nên mang con cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc. Hiện công an đã xác định được nơi ở của cháu bé.

Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 1/3 tại một phòng trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40, P.Bình Nhâm, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Vụ bé gái 20 ngày tuổi 'mất tích' bí ẩn ở Bình Dương: Mẹ không muốn nuôi, đem cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc! - Ảnh 1

Vụ bé gái 20 ngày tuổi 'mất tích' bí ẩn ở Bình Dương: Mẹ không muốn nuôi, đem cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc! - Ảnh 2
Người dân trong dãy trọ hoang mang khi bé gái bỗng nhiên mất tích - Ảnh: Internet

Chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) cho biết, sau khi vào phòng tắm khoảng 10 phút và quay lại thì không thấy con gái mới sinh khoảng 20 ngày tuổi.

Ban đầu, chị cho rằng chồng mình đi làm về bế con ra ngoài chơi. Tuy nhiên, khi chị ra ngoài tìm thì không thấy. Lúc sau, chị gọi điện hỏi chồng thì biết được anh vẫn đang ở nơi làm việc.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi 'mất tích' bí ẩn ở Bình Dương: Mẹ không muốn nuôi, đem cho người khác rồi dựng chuyện bắt cóc! - Ảnh 3
Căn phòng trọ chị T. và chồng thuê để ở - Ảnh: NLĐ

Sau khi quay lại phòng kiểm tra, tại nơi con nằm chị phát hiện một số tiền không rõ của ai.

Ngay lập tức chị hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ tìm con và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. 

Cô gái xinh đẹp sắp lên xe hoa mất tích bí ẩn khi chăn trâu: Trở về trong tình trạng mệt mỏi, trầm cảm

Cô gái xinh đẹp sắp lên xe hoa mất tích bí ẩn khi chăn trâu: Trở về trong tình trạng mệt mỏi, trầm cảm

Nhiều ngày qua, thông tin cô gái xinh đẹp sắp lên xe hoa bỗng mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới đây, người thân cho biết cô đã trở về nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái mất tích bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày