Bị tránh mặt, nam thanh niên mang can xăng loại 5 lít cùng 1 bật lửa tìm đến nhà người yêu rồi dọa tự thiêu.

Mới đây, Công an phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP. Hải Phòng) đã ngăn chặn thành công vụ việc nam thanh niên mang xăng đến nhà bạn gái dọa tự thiêu vì mâu thuẫn tình cảm.

Cụ thể, vào 19 giờ ngày 1/3, Công an phường Đằng Lâm nhận được tin báo về việc một nam thanh niên mang theo can xăng 5 lít đến nhà chị Nguyễn Thị L. (SN 1981, trú tại đường Trung Lực, phường Đằng Lâm) yêu cầu chị L. ra gặp mặt nói chuyện.

Một lúc sau không thấy chị L. ra gặp mặt, nam thanh niên đổ xăng từ can nhựa loại 5 lít lên người, tay cầm bật lửa, miệng liên tục đe dọa sẽ tự thiêu nếu chị L. không ra gặp anh ta.

Nam thanh niên mang xăng đến nhà người yêu, dọa tự thiêu vì bị lạnh nhạt tình cảm - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Lâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Công an phường Đằng Lâm trực tiếp chỉ huy, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố nhanh chóng huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ đề phòng sự cố.

Mặt khác, cơ quan công an đã ra sức thuyết phục đối tượng đầu hàng. Sau khoảng 10 phút căng thẳng, nam thanh niên lộ sơ hở, vô tình giơ tay theo phản xạ. Chớp thời cơ, tổ công tác đá văng chiếc bật lửa gas trong tay rồi khống chế gọn đối tượng, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, lực lượng công an đã cho tắm rửa, thay quần áo, ổn định tâm lý đối tượng rồi mới lấy lời khai. Qua xác minh, đối tượng dọa tự thiêu là Nguyễn Thanh Thư (SN 1980), trú tại đường Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Thư đã có 1 tiền án về tội giết người, ra tù được 6 năm, đã ly hôn và hiện đang làm thợ nhôm kính.

Được biết, Thư và chị L. có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, chị L. lạnh nhạt và lảng tránh Thư. Kết quả là Thư tức giận, đến nhà người yêu giở trò "Chí Phèo" thì bị bắt.

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