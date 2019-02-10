Thắp hương ngày mùng 4 Tết, căn nhà gỗ quý tiền tỷ bị thiêu rụi

Xã hội 10/02/2019 17:55

Nguyên nhân vụ cháy được cho là do chủ nhà thắp hương rồi đóng cửa đi chơi, thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng phát thiêu cháy căn nhà.

Ngày 9/2, ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến một căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy trên.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), người dân ở xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà của gia đình anh Nguyễn Xuân Hải.

Thắp hương ngày mùng 4 Tết, căn nhà gỗ quý tiền tỷ bị thiêu rụi - Ảnh 1
Ngôi nhà gỗ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hầu hết đồ đạc trong nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một số người chạy đến kiểm tra, hô hoán nhưng căn nhà đã khóa cửa. Mọi người lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Do ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nên ngọn lửa dễ dàng bùng lên và lan rộng. Khoảng hai tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên hầu như tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

Thắp hương ngày mùng 4 Tết, căn nhà gỗ quý tiền tỷ bị thiêu rụi - Ảnh 2

Tại thời điểm xảy ra cháy, gia chủ đang đi vắng nên không có thiệt hại về người - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh Hải đang đi chơi Tết nên may mắn không có ai bị thương.

Theo ông Dương Đăng Hoàng, bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà thắp hương rồi đóng cửa đi chơi ở TP Vinh, thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng phát thiêu cháy căn nhà.

TP.HCM: Đi chúc Tết sáng Mồng 1, tài xế hoảng hồn tung cửa thoát thân vì ô tô bốc cháy ngùn ngụt

TP.HCM: Đi chúc Tết sáng Mồng 1, tài xế hoảng hồn tung cửa thoát thân vì ô tô bốc cháy ngùn ngụt

Đang trên đường đi chúc Tết sáng đầu năm mới thì ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này một cảnh sát PCCC tình cờ đi ngang qua vội lao vào dập lửa, kịp thời cứu được tài sản bên trong ô tô.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 42 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày