Thắp hương ngày mùng 4 Tết, căn nhà gỗ quý tiền tỷ bị thiêu rụi

Nguyên nhân vụ cháy được cho là do chủ nhà thắp hương rồi đóng cửa đi chơi, thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng phát thiêu cháy căn nhà.

Ngày 9/2, ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn khiến một căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy trên.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), người dân ở xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ nhà của gia đình anh Nguyễn Xuân Hải.

Ngôi nhà gỗ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi hầu hết đồ đạc trong nhà - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một số người chạy đến kiểm tra, hô hoán nhưng căn nhà đã khóa cửa. Mọi người lập tức báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Do ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nên ngọn lửa dễ dàng bùng lên và lan rộng. Khoảng hai tiếng sau, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên hầu như tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.

Tại thời điểm xảy ra cháy, gia chủ đang đi vắng nên không có thiệt hại về người - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình anh Hải đang đi chơi Tết nên may mắn không có ai bị thương.

Theo ông Dương Đăng Hoàng, bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà thắp hương rồi đóng cửa đi chơi ở TP Vinh, thời tiết nắng nóng đã khiến ngọn lửa bùng phát thiêu cháy căn nhà.

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