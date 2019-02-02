Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong đống rác đang cháy vào sáng 28 Tết

Xã hội 02/02/2019 18:00

Trong lúc đốt rác, người đàn ông đã lấy chiếc khăn chôn dưới hố vứt vào đống lửa để đốt. Sau khi khăn cháy hết đã để lộ thi thể bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Sự việc xảy ra vào 8 giờ sáng nay 2/2 (28 Tết), tại một bãi đất trống nằm trên đường Đặng Văn Mây, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông đang dọn dẹp để đốt rác thì phát hiện một tấm khăn đang cuộn chặt thứ gì đó bên trong, được chôn dưới một hố sâu, bên trên thì phủ đầy lá cây.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong đống rác đang cháy vào sáng 28 Tết - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh: TTVN

Nghĩ là rác, người này liền vứt luôn vào đống lửa để đốt. Khi tấm khăn cháy hết đã để lộ ra thi thể thai nhi còn nguyên dây rốn. Quá bàng hoàng, người đàn ông liền tri hô, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong đống rác đang cháy vào sáng 28 Tết - Ảnh 2
Người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: TTVN

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là một bé trai mới sinh còn nguyên dây rốn, thi thể đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mới hôm qua (1/2), tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi chết bên vệ đường khiến mọi người vô cùng đau lòng.

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 1, đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) phát hiện một chiếc túi bị vứt bên vệ đường có dấu hiệu bất thường. Khi mở ra kiểm tra, ai nấy bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai còn nguyên dây rốn, trên người dính nhiều vết máu.

Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong đống rác đang cháy vào sáng 28 Tết - Ảnh 3
Người dân cùng chính quyền địa phương lo hậu sự cho bé trai - Ảnh: Zing

Tại thời điểm người dân phát hiện, bé trai vẫn còn sống, người vẫn còn hơi ấm. Thế nhưng chỉ khoảng 2 phút sau nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Sự việc được người dân trình báo cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bé trai nặng 2,7 kg, được sinh ở nơi khác rồi mang đến khu vực trên vứt bỏ. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cho nạn nhân tại nghĩa trang của xã.

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