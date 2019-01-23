Bé trai 5 tuổi bầm tai khi đi học mẫu giáo: ‘Cô xách lỗ tai kéo vào nhà tắm rồi dùng ca múc nước đánh’

Xã hội 23/01/2019 16:31

Vì đi vệ sinh trong quần, bé trai 5 tuổi bị cô giáo đánh vào mặt. Tuy nhiên, khi về nhà gia đình lại phát hiện phần tai của bé bị bầm tím.

Nhiều ngày qua, gia đình anh Triệu Tuấn Em (tạm trú phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) vô cùng bức xúc về việc lỗ tai con trai 5 tuổi bị sưng, bầm sau khi đi học mẫu giáo về. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện trên người bé còn nhiều vết bầm khác.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 17/1, chị Nguyễn Thị Trúc Duyên (vợ anh Tuấn Em) đến Trường Mầm non Yến Linh (đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc) đón con trai là bé T.N.K (5 tuổi).

Bé trai 5 tuổi bầm tai khi đi học mẫu giáo: ‘Cô xách lỗ tai kéo vào nhà tắm rồi dùng ca múc nước đánh’ - Ảnh 1
Vết thương của bé K. - Ảnh: Internet

Vừa thấy chị Duyên, bé K. chạy đến ôm mẹ và òa khóc. Giải thích về thái độ bất thường của bé, cô giáo tên Hạnh nói vì bé đi vệ sinh trong quần nên bị cô bụm tay đánh hai cái vào mặt.

Khi gia đình kiểm tra thì phát hiện tai phải bé bị bầm và sưng. Ngoài ra, phần thái dương, tay, vai và lưng bé K. cũng có vết bầm.

“Khi hỏi thì bé nói bị cô Hạnh xách lỗ tai kéo vào nhà tắm rồi dùng ca múc nước đánh. Nhưng khi gia đình hỏi lại thì cô Hạnh chỉ nói đánh vào mặt hai cái, còn vết bầm ở tai có thể do bé té hoặc đánh nhau với bạn”, mẹ bé kể trên Vietnamnet.

Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Bé trai 5 tuổi bầm tai khi đi học mẫu giáo: ‘Cô xách lỗ tai kéo vào nhà tắm rồi dùng ca múc nước đánh’ - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Trong buổi làm việc với báo chí, bà Phạm Thị Đào (Hiệu trưởng Trường Mầm non Yến Linh) cho biết thời gian gần đây cô Hạnh buồn chuyện gia đình nên tính tình nóng nảy.

Bà Đào còn cho biết thêm, nhà trường đã yêu cầu cô Hạnh làm kiểm điểm và tường trình nộp cho công an. Nhà trường cũng đã cùng gia đình đưa bé đi khám và không phát hiện có vấn đề gì. Vì cơ sở y tế không kết luận vết thương do va chạm hay bị đánh nên cô hiệu trưởng hy vọng gia đình có thể cho cô giáo cơ hội sửa sai.

Tuy nhiên, theo Pháp luật TP.HCM, gia đình bé K. cho biết cô Hạnh chưa hề gửi lời thăm hỏi hay xin lỗi. Phía nhà trường hứa sẽ xử lý nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì.

Được biết, bé K. phải tạm thời nghỉ học vì tinh thần hoảng loạn, tai bị đau nhức.

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