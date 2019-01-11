Trong bức thư mời phụ huynh của một em học sinh lớp 7, giáo viên chủ nhiệm ghi: “Mời ông/bà: Khai sinh không cha” khiến gia đình và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Nhiều giờ qua, hình ảnh một bức thư mời họp phụ huynh "kỳ quái" đang được cộng đồng mạng chia sẻ và tranh cãi dữ dội. Trong thư mời họp kết thúc học kỳ I tại một trường THCS thuộc quận 12 (TP.HCM), giáo viên đã ghi "Mời ông/bà: Khai sinh không cha” để một học sinh lớp 7 mang về nhà.

Bên dưới thư mời là chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và lưu ý khi đi họp - Ảnh: Internet

Nội dung bức thư mời của cô giáo khiến mẹ của học sinh này vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Ngay sau đó, gia đình đã đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm để làm rõ.

Theo thông tin từ Dân trí, ban đầu cô chủ nhiệm không thừa nhận mà cho rằng lỗi xảy ra do lớp phó xử lý việc in thư mời này chứ không phải cô. Hành vi đùn đẩy của cô giáo khiến gia đình học sinh bức xúc nên đã phản ánh lên nhà trường.

Ngay khi nhận được thông tin từ phụ huynh, hiệu trưởng trường đã nhanh chóng vào cuộc xử lý, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhận trách nhiệm về sự việc trên. Sau khi xác minh, hiệu trưởng cho biết trong hồ sơ, khai sinh của học sinh được lưu như trên nhưng khi in thư mời để gửi phụ huynh, cô giáo không chú ý dẫn đến sai lầm trên.

Cũng theo nguồn tin này, cô giáo đã bị xử lý nội bộ và đã cùng hiệu trưởng đến nhà em học sinh để xin lỗi.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bức thư mời này đã khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân. Họ cho rằng dù là một sơ suất nhỏ nhưng đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Có thể các em sẽ bị tổn thương và trở nên tự ti vì sợ bị bạn bè trêu chọc.

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