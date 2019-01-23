Không đồng ý ly hôn, Ngô Văn Hùng tưới xăng thiêu sống vợ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Hùng (SN 1982, quê Phú Thọ) vì tội Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là vợ của Hùng, chị Nguyễn Thị Vinh (SN 1987).

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị Vinh là vợ hai của Hùng, cả hai sinh được một người con. Khi đứa nhỏ lên 3 tuổi, vợ chồng Hùng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Cực chẳng đã, chị Vinh làm đơn xin ly hôn nhưng Hùng nhất định không đồng ý.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 3/2/2018, Hùng hẹn gặp vợ để giải quyết chuyện ly hôn. Trên đường đi, Hùng nhặt 1 vỏ chai nhựa cũ dung tích khoảng 1,5 lít. Khi đến nơi ở của vợ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), Hùng mở bình xăng xe máy, hút ra khoảng 1,2 lít xăng bỏ vào chai nhựa rồi ngồi đợi chị Vinh về.

Bị cáo Ngô Văn Hùng - Ảnh: Vietnamnet

Tối đó khi gặp nhau, Hùng đặt chai xăng xuống nền nhà và nói nhất quyết không chịu ly hôn, còn chị Vinh cũng kiên quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này. Bực tức, Hùng tuyên bố sẽ cho vợ gặp "thần chết" nếu không suy nghĩ lại. Tiếp đó, Hùng mở nắp chai xăng thì bị chị Vinh lao tới ngăn cản. Hai bên giằng co khiến xăng đổ lên người và đổ ra sàn nhà.

Chị Vinh lập tức chạy thoát thân. Trong lúc cố đuổi theo vợ, Hùng nhìn thấy chiếc bật lửa nên đã nhặt lên, đánh lửa. Lửa bùng cháy vào người Hùng rồi cháy lan sang vợ.

Cả hai cố chạy ra khỏi nhà kêu cứu và được hàng xóm dập lửa, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Vinh đã tử vong, bản thân Hùng bị bỏng 25%.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Văn Hùng mức án chung thân về tội giết người.

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ Sau khi nhậu say, nhìn thấy vợ và 5 con nhỏ đang ở trong nhà, người chồng dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-ly-hon-vo-chet-tuc-tuoi-vi-bi-chong-tuoi-xang-thieu-song-312730.html